Sénégal: Affaire Softcare - Une mission conjointe d'enquête entre les départements de la Santé, du Commerce et l'Assemblée nationale est en cours (officiel)

Dakar — La mission conjointe composée d'experts des ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, du Commerce et d'un représentant de l'Assemblée nationale a débuté ses travaux d'investigation au niveau de l'entreprise Softcare spécialisée dans la fabrication de couches pour bébés et de serviettes hygiéniques, a-t-on appris de source officielle.

"L'enquête sur cette affaire a débuté le 19 décembre 2025 avec l'intervention de l'Inspection interne du ministère de la Santé. Parallèlement, la procédure de la mission conjointe a été engagée. Cette mission conjointe, composée d'experts du ministère de la Santé, du ministère chargé du Commerce et de l'Assemblée nationale, a entamé ses travaux d'investigation le mercredi 7 janvier 2026", indique un communiqué publié vendredi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Le document précise qu'à la suite de son communiqué du 18 décembre 2025, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, conformément à son engagement, tient à informer l'opinion que "la mission conjointe d'enquête annoncée dans l'affaire relative à l'inspection de l'entreprise Softcare par l'ARP est en cours".

"Le ministère de la Santé réitère son engagement à revenir vers le public avec des informations précises, vérifiées et conformes à la réalité, dès que la mission aura déposé son rapport", poursuit le texte appelant "l'ensemble des populations à garder leur "sérénité" et réaffirmant son attachement à la sécurité sanitaire ainsi qu'au respect de la réglementation en vigueur".

Le 8 décembre 2025, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique avait exigé le retrait du marché des produits de la marque Softcare après avoir découvert 1 300 kilos de matières premières périmées dans une usine de Softcare.

Une semaine plus tard l'agence était revenue sur sa décision en assurant que ces matières périmées n'auraient pas été utilisées dans la fabrication des couches et de serviettes hygiéniques.