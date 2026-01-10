Sénégal: CAN 2025 - Le Sénégal se qualifie en demi-finale

- L'équipe nationale de football du Sénégal s'est qualifiée en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 en battant celle du Mali, 1-0, vendredi à Tanger.

Le Sénégal a sans doute réalisé l'une de ses meilleures entames de match depuis le début de la compétition. Entrés très tôt dans leur rencontre, les hommes de Pape Thiaw ont balayé en une mi-temps le plan de bataille mis en place par les Maliens depuis la veille du match.

Dominateurs et en parfaite maîtrise, les Lions ont déroulé patiemment leur stratégie jusqu'à trouver la faille à la 27e minute. Iliman Ndiaye a profité d'une erreur de main du portier malien, Djigui Diarra, qui a relâché une frappe de Krépin Diatta, pour ouvrir le score.

Un but venu récompenser 25 premières minutes de grande maîtrise, marquées par les bonnes prestations d'El Hadji Malick Diouf, Sadio Mané et Pape Gueye. Même si les Maliens se sont procurés quelques occasions sur leurs rares possessions, le Sénégal continuait de dérouler son jeu, poussant son adversaire à la faute.

Une faute fatale puisque le capitaine des Aigles, Yves Bissouma, a écopé d'un deuxième carton jaune pour un tacle mal maîtrisé sur Gana Gueye, synonyme d'expulsion dans le temps additionnel de la première période.

Le Sénégal s'est ensuite procuré plusieurs autres occasions qui auraient pu alourdir le score, à l'image du centre-tir d'El Hadji Malick Diouf, détourné en corner du bout des gants par le gardien malien. À la pause, le score était de 1 but à 0 en faveur des Lions.

La seconde période a été moins tranquille pour le Sénégal, malgré leur supériorité numérique. Revigorés, les Maliens sont revenus avec de meilleures intentions, profitant notamment des coups de pied arrêtés pour inquiéter la défense sénégalaise.

Toutefois, les Lions ont continué à se créer des occasions franches et auraient pu tuer le match à la 77e minute, lorsque Pathé Ciss, entré en jeu quinze minutes plus tôt, a manqué son face-à-face avec le portier malien. Ce dernier s'était déjà illustré à la 66e puis à la 67e minute, sauvant littéralement son équipe.

Les Lions ont finalement fait parler leur expérience pour conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final, devant une glorieuse équipe malienne qui a tout fait pour revenir au score. Le Sénégal s'impose 1-0 et devient la première équipe qualifiée pour les demi-finales. Il s'agit de la troisième demi-finale pour le Sénégal lors des quatre dernières coupes d'Afrique des nations.

Les coéquipiers de Sadio Mané affronteront le vainqueur du quart de finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, prévu samedi à 19h GMT.

Feuille de match :

Feuille de match CAN 2025 - quarts de finale

Mali - Sénégal : 0-1

Tanger, Maroc,

Buts : Iliman Ndiaye (27e mn)

Avertissements :

Sénégal : Pape Gueye (29e mn), Habib Diarra (61e mn), Habib Diallo (61e mn), Ibrahim Mbaye (83e), Kalidou Koulibaly ( 90e+3 mn).

Mali : Bissouma (rouge, 45e+3), Hamani Traoré (90e mn)

Sénégal :

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Sadio Mané.

Remplaçants entrés en jeu :

Pathé Ciss, Lamine Camara (62e), Ibrahim Mbaye, Cherif Ndiaye (75e),

Mali :

Diarra - H. Traoré, Camara, Diaby, Gassama - Haidara, Bissouma, Coulibaly, Dieng, Sangaré - Sinayoko

Remplaçants entrès en jeu :

Nene (55e mn), Diakité (69e), Doumbia, Toure E.B, Doumbia (82emn)

Arbitre : Tom Abongile (Afrique du Sud)

Affluence : 32 385