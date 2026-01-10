Afrique: Pape Thiaw salue la qualification du Sénégal malgré les difficultés face au Mali

Tanger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Thiaw, s'est félicité vendredi à Tanger de la qualification du Sénégal pour les demi-finales, acquise face à un adversaire malien qui lui a posé beaucoup de problèmes, même en infériorité numérique.

"L'objectif a été atteint. Nous nous attendions à un match engagé. Les Maliens nous ont causé des difficultés. Nous avons été patients pour tenter de trouver la faille", a déclaré Pape Thiaw en conférence de presse d'après match.

Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales après avoir battu le Mali 1-0 en quart de finale. Iliman Ndiaye a inscrit l'unique but de la rencontre à la 27e minute. Les Maliens ont évolué à dix joueurs à partir du temps additionnel de la première période (45+3) après l'expulsion de leur capitaine Yves Bissouma pour cumul de cartons.

"Même réduits à dix joueurs, ils nous ont causé des problèmes. Nous avions l'occasion de mener par deux ou trois buts, mais nous ne les avons pas concrétisées", a regretté le sélectionneur, insistant une nouvelle fois sur la nécessité de corriger l'inefficacité offensive.

"Nous devons rectifier cela. Plus nous avancerons dans la compétition, plus il sera difficile de se procurer des opportunités de but. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater face à d'autres adversaires", a-t-il averti.

Le technicien sénégalais a toutefois tenu à féliciter ses joueurs. "Il faut féliciter les joueurs qui ont atteint le tour suivant. Nous allons nous reposer et savourer cette victoire. Je suis content de jouer un autre match ici à Tanger", a-t-il ajouté.

Le Sénégal a écopé de quatre cartons jaunes au cours de la rencontre. Pour Pape Thiaw, cela ne constitue pas un problème, compte tenu de la profondeur de son effectif. "J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de joueurs sanctionnés, mais ce n'est pas un problème. Si le match nécessite qu'ils prennent des cartons, ils en prendront".