Dakar — La Premiers ministres sénégalais et mauritanien, Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay, ont annoncé, vendredi, à Dakar, avoir chargé le Conseil d'affaires Mauritanie-Sénégal (CAMS) de construire une "zone de prospérité partagée" entre les deux pays.

"Nous avons décidé de confier au Conseil d'affaires Mauritanie-Sénégal la mission de parfaire la vision et le cadre institutionnel de cette zone de prospérité partagée", a dit M. Sonko en présence de M. Ould Djay, précisant que c'est une décision prise par les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal.

Cette initiative économique permettra en même temps d'aménager des espaces "de pacification entre les États et les peuples, non des zones de compétition ou de tension", a-t-il expliqué.

Le Premier ministre mauritanien a entamé, jeudi, une visite officielle de deux jours au Sénégal.

La décision annoncée par Ousmane Sonko et son hôte a fait l'objet d'une résolution prise en présence de représentants du CAMS.

Le Conseil d'affaires Mauritanie-Sénégal, qui réunit des membres des secteurs privés des deux pays, "fixera les règles" de la zone de prospérité partagée, a dit M. Sonko en lisant la résolution, que le CAMS est chargé de "valider" dans "un délai de six mois".

Les gouvernements des deux pays vont constituer "un groupe mixte de supervision" de la création de ladite zone économique.

Ousmane Sonko a salué le travail déjà fait par les secteurs privés mauritanien et sénégalais en vue de la réalisation de ce projet. Il les a invités à lever toutes les contraintes susceptibles de les empêcher d'investir de part et d'autre de la frontière sénégalo-mauritanienne.

M. Sonko a suggéré aux hommes d'affaires des deux pays d'investir dans la zone côtière située entre les deux pays, pour en faire un moteur de leur coopération économique.

"Si on fait le nécessaire, cette zone doit devenir l'un des plus grands moteurs de la souveraineté économique de l'Afrique", a-t-il soutenu, considérant l'exploitation des ressources situées des deux côtés de la frontière sénégalo-mauritanienne - ressources énergétiques, halieutiques, etc. - comme un vecteur de souveraineté à la fois énergétique, industrielle et alimentaire.

Ousmane Sonko a invité aussi les secteurs privés de la Mauritanie et du Sénégal à "faire bloc" autour de projets communs.

À son avis, par une telle démarche, ils pourront "briser définitivement le cycle de sous-développement" des deux pays.

"La mise en commun d'un certain nombre d'atouts que nous avons est la seule solution pour [...] briser définitivement le cycle de sous-développement [...] de nos pays", a-t-il dit à la fin de la visite, à Pout (ouest), de l'usine Carrefour Médical, spécialisée dans la production de produits utilisés pour la dialyse.

"Je vous invite à faire bloc autour de projets communs à nos deux pays", a dit le Premier ministre sénégalais aux hommes d'affaires de la Mauritanie et du Sénégal, en présence de son homologue mauritanien.

El Moctar Ould Djay s'est réjoui de sa visite au Sénégal.

Il dit être convaincu que les Africains peuvent prendre leur destin en main, par la mise en oeuvre de projets financés entièrement par des investisseurs du continent. C'est à cela que travaillent ensemble la Mauritanie et le Sénégal, a-t-il laissé entendre.