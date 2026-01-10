Mali/Sénégal: Tom Saintfiet - 'La troisième fois contre le Sénégal sera la bonne'

Tanger — L'entraîneur de l'équipe nationale du Mali, Tom Saintfiet, s'est dit, vendredi à Tanger, déçu par l'élimination de son équipe, battue encore une fois par le Sénégal en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), promettant de rectifier le tir à la prochaine confrontation.

"Le Sénégal est l'un des plus grands pays de football au monde. C'est la seule équipe contre laquelle je n'ai pas encore gagné. Aujourd'hui, nous avons appliqué notre plan dans l'espoir d'égaliser. Cela n'a pas été le cas, mais je pense que la troisième fois que j'affronterai cette équipe sera la bonne. Si je dois perdre, je préfère que ce soit contre le Sénégal, au vu de sa qualité", a déclaré Tom Saintfiet ancien coach de la Gambie.

Le technicien belge s'exprimait en conférence de presse après l'élimination de son équipe face au Sénégal (1-0), en quarts de finale de la CAN 2025. Le Mali a été réduit à dix joueurs dans le temps additionnel de la première période.

"Le Sénégal a mieux démarré le match que nous. Nous encaissons un but sur une erreur, puis un carton rouge à un moment où il ne fallait pas. C'est notre troisième match dans cette CAN que nous jouons à dix", a-t-il souligné.

Selon lui, son équipe n'a pas voulu prendre de risques, se contentant de balancer de longs ballons et de tenter de profiter des contre-attaques. "À dix minutes de la fin, nous avons tout fait pour revenir au score, mais nous n'y sommes pas parvenus", a expliqué Saintfiet, qui s'est dit "fier" de ses joueurs.

"Ils sont des héros. Nous espérions un meilleur sort pour ce match. Cela fait mal, mais nous allons analyser la situation et essayer de faire mieux la prochaine fois", a-t-il dit.