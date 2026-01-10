Sénégal: Qualification des Lions en demi-finale - D'après Illiman Ndiaye, la cohésion de l'équipe a surtout prévalu

Tanger — L'attaquant des Lions Iliman Ndiaye, buteur et meilleur joueur du match des Lions du Sénégal contre le Mali (1-0), a salué, vendredi, à Tanger, la concentration et la cohésion de ses coéquipiers, de même qu'il s'est réjoui d'avoir largement contribué à leur qualification aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025.

Il a insisté sur la cohésion de la sélection nationale, qu'il juge fondamentale. "Nous sommes une équipe forte, mais nous ne pensons pas être la meilleure équipe de la CAN. Nous restons unis, jouons match par match et essayons de gagner..." a-t-il dit lors d'une conférence de presse des Lions.

"Nous voulons aller le plus loin possible. Il s'agit, évidemment, de remporter le trophée. Tout le monde est sur la même longueur d'onde : nous faisons tout ensemble, nous sommes soudés, à l'hôtel et partout ailleurs. Les choses se passent bien et nous voulons continuer sur cette lancée", a dit l'auteur du but des Lions contre les Aigles du Mali.

Selon le joueur d'Everton (Angleterre), les Lions sont en train de faire "une bonne compétition".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons une équipe avec un bon potentiel. Nous le démontrons depuis le début de la compétition. Ça fait du bien de gagner des matchs aussi serrés et compliqués", a-t-il ajouté.

"Pour moi, c'est ça l'essentiel. Le plus important, ce n'est mon statut personnel. Nous avons fait du bon travail. C'est la chose la plus importante au football", a affirmé Ndiaye.

L'attaquant des Lions estime que son but "a fait du bien" à l'équipe.

"Je suis content d'avoir passé ce tour, comme tous mes coéquipiers. Ça n'a pas été un match facile, mais le plus important était de franchir les quarts de finale", a poursuivi l'attaquant du Sénégal.

Ndiaye a évoqué aussi les enseignements du passé. "Nous avons appris du tournoi précédent et de ce que nous avons fait auparavant pour être encore meilleurs", a dit le vainqueur, avec les Lions, de l'édition 2021 de la CAN.