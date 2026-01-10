Sénégal: Louga - 'L'Afrique Chez Vous' célèbre 30 ans de coopération et d'actions pour le développement local

9 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — L'association "L'Afrique Chez Vous" a célébré, vendredi, à Sakal, une commune du département de Louga (Louga, nord), ses 30 ans d'engagement en faveur du développement local, à travers une cérémonie marquée par la présence d'autorités administratives et territoriales sénégalaises, de partenaires français et de populations locales, a constaté l'APS.

"Le développement, c'est la dignité humaine dans toutes ses dimensions : l'eau, l'éducation, l'environnement, l'accès à l'énergie et le désenclavement de nos territoires", a déclaré Issa Diagne, président de ladite association.

S'exprimant à cette occasion, il a réaffirmé la vision d'un développement intégral, allant au-delà de l'accès à l'eau potable pour inclure l'électrification rurale, la gestion des déchets, le transport scolaire, les cantines scolaires, le maraîchage et la promotion du sport chez les jeunes.

Il a souligné que l'eau demeure "le socle de la santé des populations", mais qu'elle doit être accompagnée d'infrastructures sociales et économiques durables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Parmi les priorités actuelles figure le projet de réalisation de pistes de production, destiné à désenclaver les zones rurales de Sakal et du département de Louga", a-t-il ajouté.

Ces infrastructures permettront, selon M. Diagne, de faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les marchés et l'accès des populations aux structures sanitaires.

Le président de "L'Afrique Chez Vous" a également insisté sur la nécessité d'une coopération décentralisée forte et transparente, tout en appelant à une gestion municipale fondée sur l'équité et la redevabilité au bénéfice de tous les citoyens.

Il a remercié ses partenaires français, notamment Bordeaux Métropole, Limoges Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que plusieurs syndicats et collectivités locales, pour leur accompagnement dans la mise en oeuvre des projets hydrauliques et sociaux dans la région de Louga.

Élu "Homme de l'Année 2025" par la presse locale, Issa Diagne a dédié cette distinction "aux populations et aux partenaires qui croient en l'avenir de Louga", rendant également hommage à son défunt père, Birahim Diagne, ancien député et maire de Sakal.

De son côté, Betty Dessine, maire de la commune française de Chamboulive, s'est réjouie de participer à cet anniversaire, saluant "un partenariat fondé sur des valeurs communes".

"L'eau est un droit universel, et cette coopération gagnant-gagnant est essentielle pour répondre aux besoins des populations sénégalaises", a-t-elle dit, promettant de mobiliser d'autres collectivités et partenaires institutionnels français pour poursuivre l'engagement aux côtés de l'association.

Créée en 1996, l'association "L'Afrique Chez Vous" ambitionne, à l'horizon 2031, de réaliser 18 forages, 18 châteaux d'eau, 600 kilomètres de réseaux hydrauliques, tout en renforçant l'électrification rurale, le transport scolaire et l'aménagement de pistes dans le département de Louga.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.