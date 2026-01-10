Sénégal: Assises nationales des daara - Le ministre de l'Éducation nationale salue l'inclusion de tous les acteurs à la base

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a présidé la cérémonie de clôture des assises des daara du département de Tivaouane, le jeudi 8 janvier 2026, à la préfecture de Tivaouane.

Il a salué l'inclusion de tous les acteurs des daara à la base, dans le département de Tivaouane comme partout ailleurs au Sénégal. Selon lui, ces assises nationales ont pour finalité la refondation du système éducatif sénégalais selon le modèle des daara, en vue d'une souveraineté éducative.

Le ministre de l'Éducation nationale fonde un immense espoir sur les assises nationales des daara, initiées sur directives du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Il l'a affirmé le jeudi 8 janvier 2026 à Tivaouane, lors de la cérémonie de clôture des assises des daara du département.

Pour lui, il s'agit, à travers ces concertations, de procéder à la refondation du système éducatif sénégalais selon le modèle de formation des daara, qui promeut des valeurs d'humilité, de respect, de culte du travail et de spiritualité, entre autres. À l'en croire, l'exemple des chefs religieux et de la formation de leurs disciples dans la spiritualité et le culte du travail est assez illustratif de ce modèle.

Il s'agit donc, pour Moustapha Guirassy, de construire un citoyen sénégalais imbu de valeurs et de spiritualité à travers une refondation du système éducatif selon le modèle des daara. C'est l'objectif visé par les nouvelles autorités de l'État, qui veulent replacer l'humain au coeur du développement socio-économique dans le cadre de la vision Sénégal 2050, a-t-il estimé.

Selon le ministre de l'Éducation nationale, les assises des daara devront permettre de recueillir toutes les suggestions de l'ensemble des acteurs -- serigne daara, imams, acteurs communautaires, collectivités territoriales et acteurs financiers -- pour une meilleure insertion des daara dans le système éducatif sénégalais.

Visite de courtoisie aux khalifes généraux de Ndiassane et de Tivaouane

Au préalable, le ministre de l'Éducation nationale, accompagné d'une forte délégation composée notamment du directeur des daara, des membres du comité de pilotage des assises nationales des daara et des autorités académiques, s'est rendu chez le khalife général de Ndiassane, puis chez Serigne Babacar Sy Abdou, recteur de l'Université populaire de Seydi El Hadji Malick Sy, qui l'a reçu au nom du khalife général des Tidianes.

Moustapha Guirassy a reconnu devant ces guides religieux que le modèle de formation dans les cités religieuses est exemplaire et constitue d'ailleurs l'une des forces du Sénégal.

« La perte des valeurs a fini d'inquiéter les parents et les autorités de l'État, voire le monde entier, et la solution réside dans le modèle de formation des daara », a déclaré le ministre.

Il a également reconnu qu'en réalité, le modèle des daara a précédé celui de l'école française. La preuve, estime-t-il : malgré les universités et les établissements scolaires, les valeurs continuent de s'effriter, tandis que les disciples des guides religieux sont, pour la plupart, des citoyens exemplaires.

Conscients de la force des daara dans la formation des hommes, les colons s'étaient d'ailleurs attaqués à ces foyers ardents, allant jusqu'à en brûler certains, dont l'université de Pire, a rappelé le ministre. C'est pourquoi, selon lui, il est urgent de refonder le système éducatif sénégalais selon le modèle des daara.

Il a toutefois reconnu que la tâche n'est pas facile, les lobbys opposés à ce modèle étant toujours présents. À cet effet, il a sollicité des prières auprès des chefs religieux du Sénégal pour la réussite de cette entreprise.

Au nom du khalife général de Ndiassane, Serigne Khalifa Kounta s'est réjoui de cette initiative des nouvelles autorités de l'État, ainsi que de la démarche inclusive du ministre de l'Éducation nationale.

« Depuis 1960, aucun ministre de l'Éducation nationale n'a autant impliqué les daara que le ministre Moustapha Mamba Guirassy à travers ces assises nationales pour la refondation du système éducatif sénégalais », a-t-il déclaré.

Même son de cloche à Tivaouane, où Serigne Babacar Sy Abdou a magnifié l'initiative au nom du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avant de prier pour la réussite de ce projet de refondation.