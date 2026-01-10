Sénégal: CAN 2025 - Les Lions s'invitent pour la troisième fois en demi-finale en quatre CAN

Tanger, théâtre d'un derby sous haute tension. Ce quart de finale entre le Mali et le Sénégal avait tout d'un choc de voisins, d'un duel d'hommes et de nerfs.

Et ce sont les Lions qui ont rugi les derniers (1-0), validant leur billet pour une troisième demi-finale en quatre éditions de CAN.

Le ton est donné dès les premières minutes. Les Aigles du Mali, mordants, profitent d'une mésentente sénégalaise : Sinayoko s'écroule dans la surface, mais l'arbitre sud-africain, imperturbable, ne bronche pas et refuse de consulter la VAR. Les Maliens protestent, le ton monte, mais le jeu reprend. Quelques minutes plus tard, c'est au tour des Lions de réclamer un penalty pour une main dans la surface adverse. Pape Thiaw s'agite sur sa zone technique, en vain.

Puis, le Sénégal prend les commandes. Le collectif s'installe, le pressing s'organise, et la récompense tombe. À la 27e minute, Krépin Diatta, intenable depuis le début du tournoi, déborde sur son couloir droit et envoie un centre tendu. Djigui Diarra relâche le ballon, Iliman Ndiaye, en renard, surgit pour ouvrir le score. 1-0, la Tanière exulte, Tanger chavire.

Le Mali, déjà secoué, perd pied. Les minutes suivantes ressemblent à un supplice. Pape Guèye tente une frappe lointaine, Diarra s'y reprend à deux fois. Puis vient le coup de massue : Yves Bissouma, déjà averti, tacle sévèrement Idrissa Gana Guèye et voit rouge avant la pause. Dix contre onze, les Aigles rentrent aux vestiaires groggy, dominés dans tous les compartiments du jeu - 59 % de possession, 7 tirs à 3, la supériorité des Lions est nette.

En seconde période, le Sénégal gère, sans jamais trembler. La maîtrise est totale, la sérénité intacte. Sadio Mané, omniprésent, bute par deux fois sur un Djigui Diarra héroïque. Pathé Ciss, de la tête, manque de peu le break. Et quand le gardien malien est battu, c'est son poteau qui le sauve sur une frappe sublime de Lamine Camara dans le temps additionnel.

Au coup de sifflet final, les Lions peuvent lever les bras. Solides, patients, dominateurs, ils ont étouffé un Mali trop nerveux pour espérer mieux. Les hommes de Pape Thiaw rejoignent le dernier carré et attendent la Côte d'Ivoire ou l'Égypte mercredi en demi-finale. Le Sénégal peut continuer de rêver et continue d'écrire son histoire, plus proche que jamais d'une deuxième étoile au Maroc.