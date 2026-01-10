Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal écarte le Mali et file en demi-finale

C'est fait ! Le Sénégal est en demi-finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Maroc 2025).

Le premier quart de finale de cette CAN se disputait au Grand Stade de Tanger entre le Sénégal et le Mali. Les Lions se sont imposés sur le score de 1 but à 0 face aux Aigles maliens. Alors que le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, avait choisi de bloquer le jeu sénégalais en densifiant son entrejeu avec cinq milieux de terrain de formation, la lumière est venue, côté sénégalais, des pieds d'Iliman Ndiaye.

Peu en vue depuis le début du tournoi, le numéro 10 d'Everton a su débloquer la situation à la 27e minute de jeu en inscrivant son premier but de la compétition, à la suite d'une combinaison avec Krépin Diatta. Ce but a permis aux hommes de Pape Thiaw de prendre l'avantage au score.

Juste avant la pause, le capitaine du Mali, Yves Bissouma, a reçu un second carton jaune après une semelle sur Gana Gueye, synonyme d'expulsion. En laissant ses partenaires à dix pour les 45 dernières minutes, il a considérablement compliqué la tâche des siens.

Au retour des vestiaires, les Maliens ont tenté le tout pour le tout, mais en vain. Le Sénégal a bien géré son avance et validé son ticket pour le dernier carré.

Les Lions connaîtront leur adversaire ce samedi, à l'issue du match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte.