Sénégal: Cap-Skirring - Un complexe de Padel pour une nouvelle offre touristique

Un complexe sportif voit le jour dans la station balnéaire du Cap-Skirring. L'infrastructure, qui est une première dans la zone, est l'oeuvre d'un émigré sénégalais. Elle vise à contribuer à la promotion de la Destination Casamance, à travers le Padel, un sport en plein essor en Europe et très prisé par les touristes.

OUSSOUYE-La station balnéaire du Cap-Skirring vient de bénéficier d'une nouvelle offre qui s'inscrit dans la dynamique de promotion touristique de la Destination Casamance. Il s'agit d'un complexe sportif appelé Attika Padel club, pour la pratique du Padel. C'est un sport de raquette qui ressemble au tennis et qui est pratiqué dans un court divisé par des filets. Son caractère moins physique que le tennis permet aux personnes, tout âge confondu, de l'exercer. « Cette infrastructure vise à diversifier les activités de loisirs proposées aux résidents et aux touristes », explique l'initiateur, Aliou Diallo. Ce natif de Djirack, dans l'arrondissement de Cabrousse, est un émigré sénégalais qui travaille depuis plus de deux décennies dans le secteur du tourisme.

Il veut, à travers ce geste, apporter sa contribution au processus de relance du secteur enclenché par plusieurs acteurs originaires de la zone. Ce sport, renseigne M. Diallo, peut attirer 5.000 à 10.000 touristes par an. « C'est un sport en plein essor en Europe. Actuellement, beaucoup d'européens choisissent leur destination de vacances en fonction des endroits qui disposent des terrains de Padel, en raison du caractère convivial et fédérateur de ce sport qui tisse des liens entre touristes, sportifs et populations locales », souligne l'ancien footballeur qui est aujourd'hui, recruteur en France, dans l'une des plus grandes chaînes hôtelières du monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de sa contribution pour la promotion du tourisme, le complexe Attika Padel Club compte, si l'on se fie à la vision de l'initiateur, va servir de cadre pour la vulgarisation de ce sport dans la région de Ziguinchor. « Nous comptons former de jeunes encadreurs pour qu'ils puissent, à leur tour, répandre le Padel dans toute la Casamance. Nous envisageons, à moyen terme, d'organiser des tournois internationaux pour attirer des visiteurs et susciter l'intérêt des populations autour de ce sport », déclare M. Diallo. Le complexe Attika Padel Club n'est pas la première action d'Aliou Diallo au profit de son terroir.

Il a été l'initiateur du projet « Un enfant un kit scolaire » qui a, par la suite, été poursuivi par la Fondation Club Med, en collaboration avec la mairie de Diémbéring et l'association « Casamasanté ». Il a aussi offert des équipements sportifs et des ballons de football à plusieurs associations sportives et culturelles de l'arrondissement de Cabrousse. L'enfant de Djirack est en train de mûrir d'autres projets, parmi lesquels un mini stadium et une piscine olympique pour, dit-il, faire germer des champions dans le département d'Oussouye. « Ce sont des projets ambitieux qui nécessitent des moyens colossaux. Mais avec la détermination et l'appui des partenaires, nous y parviendrons », confie M. Diallo, avec un brin d'espoir.