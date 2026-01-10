Soudan: L'éducation dans le nord du Darfour - Une question de survie et de protection sociale

Port Soudan — Depuis le début de la guerre au Soudan, le 15 avril 2023, l'un des secteurs les plus gravement touchés, en particulier dans les États historiquement fragiles comme le nord du Darfour, est celui de l'éducation.

La pauvreté, les catastrophes naturelles et l'effondrement des institutions étatiques, qui menacent l'avenir de dizaines de milliers d'enfants, ainsi que la violence armée, constituent le tableau décrit dans deux rapports récents de la Darfur Victims Support Organisation, qui font état d'une situation éducative désastreuse, en particulier dans les localités de Saraf Omra, avec une population estimée à 301 000 habitants, et de Kutum. Dans ces localités, depuis plus de trois ans, les enfants n'ont pas accès à l'éducation. Selon les estimations de l'Unicef, en raison de la fermeture des écoles et de l'escalade de la violence, 7,9 millions d'enfants seraient privés d'école au Soudan d'ici la fin 2025.

Selon les rapports publiés par la presse locale, la suspension de l'enseignement s'est transformée en une crise structurelle qui menace le tissu social en raison de l'insécurité, de la détérioration de la situation économique et de l'effondrement des services de base dans une région qui comprend un mélange de communautés sédentaires et pastorales.

La situation des enseignants n'est pas meilleure que celle des écoles. À Saraf Omra, les enseignants ont subi une suspension quasi totale de leurs salaires pendant plus de deux ans, à l'exception de paiements partiels limités, ne dépassant pas 60 %, pendant une période de seulement huit mois, dont les montants étaient insuffisants pour couvrir même le coût minimum de la vie. L'absence de salaires et d'incitations a entraîné un exode massif du personnel scolaire à la recherche de sécurité ou de sources de revenus alternatives, aggravant la pénurie d'enseignants qualifiés et compromettant toute tentative de reprise de l'enseignement, même dans des infrastructures très précaires. En outre, en 2024, de fortes pluies et des inondations ont gravement endommagé les bâtiments scolaires, rendant nombre d'entre eux inutilisables. Sans entretien ni soutien, les écoles sont devenues des structures délabrées, incapables d'offrir un environnement d'apprentissage sûr.

La suspension continue des salaires, le déplacement d'un grand nombre d'élèves, le manque de manuels scolaires et de matériel pédagogique et l'absence d'infrastructures adéquates ne permettront pas la réouverture des établissements scolaires sans une intervention humanitaire adéquate, immédiate, organisée et durable, ainsi qu'un soutien extérieur. Selon les rapports, la fermeture prolongée des écoles entraîne une augmentation alarmante des taux d'abandon scolaire et du travail des enfants. Beaucoup ont été contraints de fréquenter les écoles coraniques traditionnelles en dernier recours, tandis que d'autres ont été contraints de travailler sur les marchés pour subvenir aux besoins de leur famille.

L'organisation Darfur Victims Support Organisation a conclu que l'éducation dans le nord du Darfour n'est plus seulement un service public, mais une question de survie et de protection sociale. La poursuite de l'éducation, même sous sa forme la plus élémentaire, représente la dernière ligne de défense contre l'ignorance, la violence et la perte de toute une génération.