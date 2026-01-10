Afrique du Sud: Nomination de l'archevêque métropolitain du Cap

9 Janvier 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Archevêque métropolitain de Cape Town (Afrique du Sud) Mgr Sithembele Anton Sipuka, jusqu'à présent évêque du diocèse de Mthatha.

Mgr Sithembele Anton Sipuka est né le 27 avril 1960 à Idutywa (province du Cap-Oriental), dans le diocèse de Queenstown. Après une expérience professionnelle, il est entré au Grand Séminaire St. John Vianney.

Il a été ordonné prêtre le 17 décembre 1988 et incardiné dans le diocèse de Queenstown.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire paroissial de Qoqodala et Lady Frere, puis curé à Cofimvaba (1989-1991) ; études pour la licence en théologie systématique à l'Université Pontificale Urbanienne de Rome (1992-1994) ; Professeur de philosophie de la religion et de liturgie au Grand Séminaire philosophique St. Peter's, à Pretoria, et en même temps, de théologie fondamentale et eucharistique au Grand Séminaire théologique St. John Vianney (1994-1995) ; Vice-recteur du séminaire St. Peter's, puis recteur par intérim du même séminaire (1996-1999) ; recteur du séminaire majeur St. John Vianney (2000-2008).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 8 février 2008, il a été nommé évêque du diocèse de Mthatha et a reçu la consécration épiscopale le 3 mai suivant.

De 2019 à 2024, il a assumé la présidence de la Conférence des évêques catholiques d'Afrique australe (SACBC) pour deux mandats.

De 2019 à 2022, il a été vice-président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SECAM). Engagé depuis longtemps dans le dialogue oecuménique, il participe au Conseil sud-africain des Églises, dont il a été élu président cette année. Le 4 juillet 2025, le Saint-Père l'a nommé membre du Dicastère pour le dialogue interreligieux.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2026 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.