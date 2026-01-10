Afrique du Sud: Nomination de l'archevêque métropolitain du Cap

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Archevêque métropolitain de Cape Town (Afrique du Sud) Mgr Sithembele Anton Sipuka, jusqu'à présent évêque du diocèse de Mthatha.

Mgr Sithembele Anton Sipuka est né le 27 avril 1960 à Idutywa (province du Cap-Oriental), dans le diocèse de Queenstown. Après une expérience professionnelle, il est entré au Grand Séminaire St. John Vianney.

Il a été ordonné prêtre le 17 décembre 1988 et incardiné dans le diocèse de Queenstown.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire paroissial de Qoqodala et Lady Frere, puis curé à Cofimvaba (1989-1991) ; études pour la licence en théologie systématique à l'Université Pontificale Urbanienne de Rome (1992-1994) ; Professeur de philosophie de la religion et de liturgie au Grand Séminaire philosophique St. Peter's, à Pretoria, et en même temps, de théologie fondamentale et eucharistique au Grand Séminaire théologique St. John Vianney (1994-1995) ; Vice-recteur du séminaire St. Peter's, puis recteur par intérim du même séminaire (1996-1999) ; recteur du séminaire majeur St. John Vianney (2000-2008).

Le 8 février 2008, il a été nommé évêque du diocèse de Mthatha et a reçu la consécration épiscopale le 3 mai suivant.

De 2019 à 2024, il a assumé la présidence de la Conférence des évêques catholiques d'Afrique australe (SACBC) pour deux mandats.

De 2019 à 2022, il a été vice-président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SECAM). Engagé depuis longtemps dans le dialogue oecuménique, il participe au Conseil sud-africain des Églises, dont il a été élu président cette année. Le 4 juillet 2025, le Saint-Père l'a nommé membre du Dicastère pour le dialogue interreligieux.