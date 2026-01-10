Cote d'Ivoire: Concours en Côte d'Ivoire - Le directeur général de la Fonction publique s'explique

Le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration a tenu, le vendredi 9 janvier 2026, un point de presse dans ses locaux à Abidjan-Plateau.

Cette rencontre avait pour objectif d'informer l'ensemble de la population sur le processus de recrutement au sein de la Fonction publique. À cette occasion, le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, a ouvert son intervention en adressant des voeux de santé à l'assistance, soulignant que « c'est en étant en pleine santé que nous pourrons organiser ce genre de rencontre ».

Poursuivant, il a expliqué que l'organisation des concours est strictement encadrée par les textes et les réglementations en vigueur. Il a précisé que tout lancement de concours fait l'objet d'un communiqué officiel indiquant clairement les conditions de candidature, les diplômes requis, le public cible ainsi que les modalités de sélection.

Il convient de rappeler que, quelques jours auparavant, une publication devenue virale sur les réseaux sociaux avait suscité une polémique, affirmant qu'un recrutement au sein de la douane aurait été effectué dans des conditions laissant à désirer.

Ce point de presse était donc l'occasion pour la direction de la Fonction publique d'apporter des éclaircissements et de faire la lumière sur les différents types de concours existants, tout en rappelant les conditions requises pour y participer.

Parmi ces concours figurent les concours exceptionnels spécifiques, qui ne sont pas ouverts au grand public. « Ils concernent des populations cibles prédéfinies par des textes et répondent à des besoins précis de l'administration », a rappelé le directeur général.

À l'en croire, ces concours constituent des opérations internes de régularisation administrative visant à répondre à des besoins spécifiques.

Pour conclure, Soro Gninagafol a lancé un appel à la vigilance citoyenne, insistant sur le fait que « les concours administratifs sont exclusivement basés sur le mérite. Aucune fraude, aucun passe-droit ne sera toléré ».