Togo: Retour à l'aérien

Kanka-Malik Natchaba, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, fait son retour à la tête de la Société aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT), structure gestionnaire de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé.

L'homme n'est pas un novice dans ce secteur. Il avait déjà dirigé la SALT entre 2016 et 2018, avant d'être appelé à d'autres fonctions au sein de l'appareil d'État.

Cette nomination intervient dans un contexte où la gestion et la modernisation des infrastructures aéroportuaires demeurent des enjeux cruciaux pour le positionnement du Togo comme hub régional.

L'aéroport de Lomé est en forte croissance grâce à la présence de la compagnie Asky qui a fait de la plateforme son hub.

Elle assure des dizaines de vols par jour vers les capitales africaines. Elle draine les passagers qui prennent des vols de connexion vers l'Europe et les Etats-Unis.

L'aéroport aura bientôt un hôtel situé dans son périmètre. Hilton a annoncé la construction d'un établissement sous la marque Double Tree.