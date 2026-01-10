Togo: Retour à l'aérien

9 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Kanka-Malik Natchaba, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, fait son retour à la tête de la Société aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT), structure gestionnaire de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé.

L'homme n'est pas un novice dans ce secteur. Il avait déjà dirigé la SALT entre 2016 et 2018, avant d'être appelé à d'autres fonctions au sein de l'appareil d'État.

Cette nomination intervient dans un contexte où la gestion et la modernisation des infrastructures aéroportuaires demeurent des enjeux cruciaux pour le positionnement du Togo comme hub régional.

L'aéroport de Lomé est en forte croissance grâce à la présence de la compagnie Asky qui a fait de la plateforme son hub.

Elle assure des dizaines de vols par jour vers les capitales africaines. Elle draine les passagers qui prennent des vols de connexion vers l'Europe et les Etats-Unis.

L'aéroport aura bientôt un hôtel situé dans son périmètre. Hilton a annoncé la construction d'un établissement sous la marque Double Tree.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.