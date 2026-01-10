Togo: Gel des recrutements pour y voir plus clair

Le ministre de la Gouvernance locale, Hodabalo Awaté, a suspendu vendredi jusqu'à nouvel ordre tout nouveau recrutement de personnel dans les 117 communes du pays.

Cette décision se justifie par la nécessité d'améliorer la gouvernance des ressources humaines des collectivités territoriales et de disposer d'une base de données exhaustive et fiable sur le personnel communal.

"Cette mesure vise à procéder à un état des lieux complet des employés des communes, tant permanent que contractuel, en vue d'une meilleure maîtrise des effectifs, des qualifications et des fonctions exercées au sein des administrations communales", a indiqué M. Awaté.

D'ici le 16 janvier, les communes sont tenues de fournir un état détaillé du personnel en service émargent sur leur budget. Les informations requises incluent la qualification ou le niveau de formation, le statut et la fonction effectivement exercée au sein de la mairie.

Toutes les communes devront se plier à cet exercice de transparence qui permettra d'avoir une vision complète des ressources humaines mobilisées à l'échelle locale.

Cette initiative s'inscrit dans une logique de rationalisation de la fonction publique territoriale, visant à éviter les doublons, les recrutements clientélistes ou les sureffectifs qui pèsent sur les budgets communaux.

D'autant plus pertinent que l'Etat finance les communes.