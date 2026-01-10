Sénégal: Ousmane Sonko visite une usine de production de consommables de dialyse à Pout

9 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- Le premier ministre Ousmane Sonko, accompagné de son homologue mauritanien El Moctar Ould Djay, a visité vendredi à Pout (Thiès, ouest), une usine de production de consommables de dialyse, a constaté l'APS.

L'usine Carrefour médical de Pout est spécialisée dans l'étude, le conseil, ainsi que la fourniture d'équipements et de consommables de dialyse.

De l'eau traitée par des générateurs, de l'acide et du bicarbonate sont utilisés dans une séance de dialyse.

Tous ces consommables pourront être faits ici, selon le professeur Abdou Niang, président de la Société sénégalaise et de la Société africaine de néphrologie.

Il y a l'infrastructure pour mettre à la disposition du marché sénégalais ces produits qui sont indispensables à la réalisation d'une séance de dialyse, a-t-il dit.

Les consommables de dialyse sont achetés en Afrique, à des sociétés qui fabriquent ces produits, parfois très loin de l'Europe, mais aussi de l'Asie, avait soutenu le président de la Société sénégalaise et de la Société africaine de néphrologie, professeur Abdou Niang, lors d'une visite à l'usine le 28 juin 2025.

