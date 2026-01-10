Sénégal: Les Lions mènent devant les Aigles, 1-0 à la mi-temps

9 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- Le Sénégal mène devant le Mali, 1-0, à la mi-temps du match opposant les Lions aux Aigles pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025.

Le but sénégalais a été marqué par Illiman Ndiaye à la 27e minute de cette rencontre jouée au Tanger, sur une faute de main du portier malien suite à un centre de Krépin Diatta.

Illiman Ndiaye, déjà présent au départ de l'action, a servi Krépin Diatta qui l'a cherché sur un centre, mais a vu le gardien malien s'interposer avant de relâcher le ballon.

Le joueur d'Everton n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets adverses.

