Sénégal: Nioro du Rip - Un mort et plusieurs blessés dans un accident de circulation survenu à Paoskoto

Kaolack — Une personne a été tuée vendredi dans un accident de la circulation survenu à hauteur de Gapakhe, un village de la commune de Paoskoto, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), a-t-on appris de sources concordantes.

L'accident, qui a également causé une dizaine de blessés dont six graves, a impliqué un minibus communément appelé "Cheikhou Chérifou qui, selon les mêmes sources, roulait à "vive allure" avant que le chauffeur ne perde le contrôle de son véhicule.

Le minibus transporterait des pèlerins qui revenaient de Taïba Niassène où ils ont assisté à la ziara annuelle commémorant la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975).

Le conducteur du véhicule de transport en commun de voyageurs a été mis aux arrêts pour homicide involontaire.