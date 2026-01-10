Sénégal: Kaffrine - Un conducteur de moto 'Jakarta', sosie de Sadio Mané

Kaffrine — Il est difficile de prononcer le nom de Samba Loum dans la région de Kaffrine (centre), sans que celui de Sadio Mané ne soit aussitôt évoqué.

Conducteur de mototaxi communément appelé "Jakarta", ce jeune homme, la vingtaine, est connu de tous sous ce surnom évoquant sa ressemblance avec la star du football sénégalais, tant la ressemblance entre les deux hommes est frappante.

De nature timide et calme, Samba Loum n'est presque jamais appelé par son véritable prénom dans les coins et recoins de Kaffrine, même ses propres parents le surnomment Sadio Mané.

Originaire du village de Keur Ndéry, dans la région de Kaffrine, ce jeune passionné de football gagne sa vie comme conducteur de moto "Jakarta".

Ancien joueur de l'équipe de l'ASC Jaraaf de Keur Ndéry, il nourrit depuis plusieurs années une admiration sans limites pour l'international sénégalais Sadio Mané.

À ses débuts dans le football local, il était surnommé "Eto'o". Mais le destin en a décidé autrement, un jour, lors de la finale d'un tournoi de football, un reporter de la radio Dine-Dji FM, Amadou Wilane, commentant la rencontre, a commencé à l'appeler "Sadio Mané".

Ce surnom est ensuite repris dans des émissions sportives de la radio et se propage rapidement dans toute la localité.

La ressemblance est saisissante : taille, visage, démarche et même comportement, autant d'éléments qui renforcent cette impression auprès de la population.

Visiblement heureux d'être associé à son idole, le jeune homme ne cache pas sa fierté. Sur sa moto, des photos de Sadio Mané sont soigneusement affichées.

Il ne porte presque que des maillots floqués au nom de l'attaquant sénégalais du club saoudien Al Nasser, y compris les vendredis.

"J'adore Sadio Mané, c'est mon idole. Je suis content qu'on m'interroge à son sujet", confie-t-il, sourire aux lèvres.

Il maîtrise parfaitement le parcours professionnel de son mentor.

L'aventure a commencé pour lui entre 2013 et 2014, lorsque Sadio Mané évoluait au FC Metz, avant de rejoindre Southampton en 2014-2015, puis Liverpool en 2016, le Bayern Munich et enfin Al-Nassr.

Il affirme suivre avec assiduité tous les matchs de son idole, au point de garer sa moto pendant quatre-vingt-dix minutes pour ne rien rater d'une rencontre de l'enfant de Bambaly.

Le jeune homme rappelle également que Sadio Mané a rejoint l'équipe nationale du Sénégal en 2012, lors de la Coupe d'Afrique des nations organisée en Guinée équatoriale.

Il évoque avec émotion l'épopée des Lions, de la CAN 2019 jusqu'au sacre historique de 2021 remporté grâce à un penalty décisif de son idole.

Il n'accepte aucune critique à l'encontre de Sadio Mané, qu'il considère comme le véritable porte-drapeau du Sénégal.

"Dans cette CAN au Maroc, toutes les passes décisives viennent de lui", soutient-il avec conviction.

Par amour pour son idole, il achète régulièrement des maillots de Sadio Mané pour les offrir aux enfants et aux adultes.

En 2024, il dit avoir acheté cinq jeux de maillots. Pour la CAN 2025, il en a offert seize aux enfants et quatre jeux complets pour adultes.

Bien qu'il ne l'ait jamais rencontré ni parlé avec lui, son rêve reste intact : croiser un jour son idole.

Il souhaite également que Sadio Mané reste encore longtemps en équipe nationale, afin d'accompagner les jeunes générations, et plaide pour qu'il soit immortalisé de son vivant à travers l'érection de monuments ou d'infrastructures portant son nom.

Il estime que Sadio Mané "a beaucoup fait pour ce pays, surtout sur le plan social à Bambaly, son village natal et commence même à inspirer les autres joueurs à faire du social et avoir de la discipline".

Au-delà de l'admiration qu'il a pour Mané, il voit en lui "un modèle de réussite, d'humilité et de patriotisme pour toute la jeunesse sénégalaise".

Samba Loum prie pour que l'équipe nationale du Sénégal remporte son deuxième trophée à l'occasion de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football.