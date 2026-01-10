Togo: Le tempo de la nouvelle année est donné !

Les élus locaux de la commune de Golfe 1 et autres collaborateurs de l'exécutif communal sont en première session de l'année 2026, depuis ce matin à Lomé.

Cette session ouverte en présence du préfet du Golfe, a permis au Maire principal, Joseph Gomado et ses pairs de se rappeler le slogan devant conduire l'année. Il s'agit selon l'élu local, du slogan d'après lequel, « chaque geste compte, Bâtissons ensemble une commune responsable, inclusive et tournée vers l'avenir ».

Dans ses explications, il a indiqué que « ce slogan est adressé à la fois à chaque membre du Conseil et chaque concitoyen qui est sur notre territoire communal sans oublier le personnel de la commune du Golfe 1. Tout acte qu'on doit poser, on doit réfléchir et se demander, est-ce que ça contribue à promouvoir le développement de notre territoire, à respecter les textes de la décentralisation et les arrêtés pris par le Maire au niveau de la Mairie, donc il y a autant d'acteurs qui sont concernés par ce slogan ». Gomado reste convaincu d'une chose, c'est que, « si chacun fait sa part, on va encore atteindre l'objectif assigné au développement de notre territoire, à travers notre Plan de Développement Communal ».

Toujours d'après le Maire de cette commune de Bè Afédomé, cette année se voulant charnière entre la mandature finie et celle qui a commencé depuis déjà quelques mois, cette première session se veut capital. « On vient de finir une mandature, et on commence une autre. Et cette année constitue une année de pont entre l'ancienne et la nouvelle mandature » -t-il dit avant d'apporter les détails suivant, « au niveau de notre budget qui s'élève à presque 2,6 milliards de F cfa, il faut dire que presque 34 % sont consacrés aux investissements, des actions qui vont directement dans l'intérêt de nos populations, et qui prend en compte à la fois plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'assainissement... Nous devons vraiment tout faire pour que ces actions retenues au niveau du budget d'investissement soient une réalité.

Et là vous allez remarquer que dans mon intervention j'ai fait appel à une nouvelle stratégie pour mobiliser plus de ressources à la fois endogènes et exogènes. Parce que sans les ressources financières, nous ne pourrons rien faire. Mais j'ai aussi conscience que les ressources humaines sont aussi très capitales parce que, on peut avoir des milliards mais lorsqu'on n'a pas cette volonté qui est basée sur l'humain, on ne peut rien faire. C'est dans ce cadre-là que nous faisons appel au personnel de jouer aussi leur rôle, pour vraiment travailler. Et ils ont à leur côté le bureau du citoyen qui va attirer nos attentions sur certains faits et manquements et nous éveiller aussi ».

Autre bonne nouvelle annoncée au début de cette session, c'est la réhabilitation en cours du Centre de santé d'Adakpamé.