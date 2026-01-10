Togo: Le Centre de santé d'Adakpamé sera réhabilité

Elles ne peuvent que s'en réjouir, les populations d'Adakpamé dans la Commune de Golfe 1. Et pour cause, le Président du Conseil vient d'approuver la réhabilitation du Centre de santé d'Adakpamé, dont selon certaines informations, les travaux ont commencé.

L'annonce de cette réhabilitation a été faite ce Vendredi par le Maire principal de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado.

« Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier le président du Conseil pour son appui permanent aux 117 communes sans exception à travers le renforcement de la politique nationale de décentralisation dans notre cher pays, et spécialement pour Golfe 1, parce qu'il vient de prouver encore une fois qu'il est avec la population de la commune de Golfe 1, en accordant à travers le programme PAPV la réhabilitation du centre de santé d'Adakpamé qui constitue un problème crucial. Il vient encore une fois de montrer que out ce que la population soulève comme problème, il entend et il agit. C'est donc au nom de toute la population de cette commune que nous lui renouvelons nos voeux les meilleurs », ce sont là les termes du Maire Joseph Gomado, apportant la bonne nouvelle au Conseil mais également aux populations.

Vivement que cette réhabilitation s'accélère pour le grand bonheur des populations.