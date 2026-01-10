Bénin: Forte affluence aux Vodun Days au Bénin

La DW a rencontré la diaspora antillaise venue aux Vodun Days, ce prestigieux festival dédié à l'art, à la culture et à la spiritualité vodoun à Ouidah.

A Ouidah, dans cette cité historique du sud du Bénin, berceau du Vodoun, les rues, les plages et les places publiques se sont transformé en vastes scènes de célébration, attirant des visiteurs venus des quatre coins du monde.

Cette édition des Vodun Days propose une immersion culturelle d'une rare intensité : démonstrations spectaculaires de Zangbéto et d'Egungun, deux figures emblématiques du vodoun, parades rituelles et cérémonies dédiées aux divinités, concerts et performances artistiques mêlant traditions ancestrales et créations contemporaines.

Marqué par deux journées fériées, l'événement connaît une affluence exceptionnelle. Parmi les festivaliers, de nombreux Afrodescendants, venus renouer avec leurs racines.

Quête spirituelle

Anica est Guadeloupéenne. Elle foule pour la première fois la terre béninoise. Pour elle, "c'est une première fois au Bénin, donc c'est l'appel des ancêtres qui continue parce que j'avais déjà foulé la terre-mère. Spirituellement, on le sent dès qu'on arrive en fait. On a les Vodun Days, effectivement, on découvre parce qu'on l'a déjà vu par rapport aux images, mais le voir interposé sur un écran ou le vivre en vrai, c'est totalement autre chose. Je pense que ça va prendre de l'ampleur, ça va attirer du monde, mais il ne faudrait pas trop le dénaturer. Et que ça reste toujours authentique, en fait."

Pour Jo, Martiniquais, les Vodun Days sont bien plus qu'un festival. Il parle d'un véritable pèlerinage. C'est sa troisième participation.

"Plus que l'aspect spirituel, je pense qu'il y a peut-être une recherche à travers les enfants de la diaspora qui viennent ici, explique Jo. Alors, est-ce que lorsqu'on parle de vodou, il y a lieu de venir durant les Vodun Days ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet une réunion entre celles et ceux à qui le vodou parle. J'attends que chacun puisse se sentir spirituellement et que cet événement ne rentre pas trop dans le folklore."

Cette ferveur populaire repose aussi sur l'engagement de milliers de bénévoles.

Angélique Kidjo, Davido et Meiway en concert

Harmony est béninoise. Elle découvre pour la première fois les Vodun Days... de l'intérieur. "On aide les festivaliers, se félicite-t-elle. Nous sommes là pour leur dire : là, vous pouvez aller à tel endroit. Il y a les navettes qui vous permettent de vous déplacer de telle heure à telle heure, le pass que vous avez, ce n'est pas pour tous les jours, c'est de tel jour à tel jour, en fait."

L'autre clou de l'événement, c'est le concert géant animé par des artistes nationaux et internationaux de renom, parmi lesquels Angélique Kidjo, Davido, Meiway ou encore la désormais Américano-Béninoise Ciara.

Face à l'ampleur prise par l'événement, le gouvernement béninois a décidé de rendre fériés les deux jours précédant le 10 janvier, date officielle de la fête nationale du vodoun.

Selon Mahougnon Kakpo, président du comité des rites, "la fête prenant de l'importance... Les gens quittent la Louisiane, le Brésil, Cuba, les Antilles, les Caraïbes, Haïti, un peu partout dans le monde pour cette célébration-là, mais ils n'ont qu'une seule journée pour pouvoir célébrer cette fête qui caractérise le monde entier. Cela est absolument insuffisant."

À Ouidah, entre mémoire, spiritualité et modernité, les Vodun Days confirment leur ambition : faire du Bénin un carrefour mondial du vodoun, fidèle à son authenticité, ouvert au monde.