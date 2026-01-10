Afrique: « Non, l'Europe n'est pas au bord de l'effacement civilisationnel » défend le ministre français Jean-Noël Barrot

9 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Bénédicte de Capèle

Lors de son discours le 9 janvier devant 160 diplomates, le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement défendu l'Union européenne tout en reconnaissant qu'elle était en danger.

L'organisation politique européenne est aujourd'hui en danger, menacée de l'extérieur « par des adversaires qui tentent de détricoter les liens de solidarité qui nous unissent et de l'intérieur par la lassitude démocratique » a reconnu le ministre français devant un parterre de diplomates le 9 janvier au quai d'Orsay à l'occasion de la 31eme Conférence des ambassadeurs et ambassadrices.

Il a en particulier rejeté l'analyse de la stratégie de sécurité nationale américaine qui prédit un « effacement civilisationnel de l'Europe ». Terme qu'il a réfuté fermement tout en reconnaissant des défis et le droit de dire non à Washington. « Non, l'Europe n'est pas au bord de l'effacement civilisationnel et les voix présomptueuses qui le prétendent feraient mieux de prendre garde à leur propre effacement ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un droit de dire « non » faisant écho à la position commune franco-allemande-britannico-italienne qui a soutenu cette semaine le Groenland face aux revendications de Donald Trump ou encore à la condamnation du raid américain au Venezuela, jugé par le ministre français contrevenant au droit international même s'il a critiqué les dérives du régime chaviste.

Evoquant la question de l'immigration irrégulière, Jean-Noël Barrot a annoncé une coordination nouvelle de son ministère avec le ministère de l'Intérieur : « Nos compatriotes attendent que nos frontières soient maîtrisées. Oui, nous gagnons à accueillir des travailleurs, des créateurs, des innovateurs étrangers... Mais lorsqu'une personne ne dispose pas du droit de séjourner, elle doit être reconduite à nos frontières. »

Le premier niveau de réponse à cette attente légitime « est la résolution des tensions géopolitiques » qui font fuir les populations de leurs pays d'origine, » a-t-il ajouté saluant l'adoption au niveau européen du Pacte sur la migration et l'asile qui entrera en vigueur cette année et qui va, selon lui, "changer la donne".

Enfin, Jean-Noël Barrot a plaidé pour une réforme de l'ONU. La multiplication des violations du droit international par certains membres permanents du Conseil de sécurité mine gravement sa crédibilité, a-t-il estimé. « Il est temps d'intégrer deux pays africains comme membres permanents pour refléter les réalités du XXIe siècle et redonner à cette institution sa légitimité universelle ».

« La France soutiendra cette réforme indispensable. » a-t-il assuré.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.