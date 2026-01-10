Cameroun: Cabral Libii à Etoudi - Les dessous d'une visite qui divise l'opinion

Le palais de l'Unité a été le théâtre d'une scène que peu d'observateurs auraient osé prédire en ce début d'année.

Ce jeudi 8 janvier 2026, Cabral Libii a franchi les grilles d'Etoudi pour participer à la cérémonie de présentation des voeux au chef de l'État. Cette démarche du président du PCRN marque une rupture totale avec ses positions antérieures et plonge la classe politique dans une analyse profonde de la stratégie de l'opposition. En serrant la main de Paul Biya, l'ancien candidat à la présidentielle semble avoir mis de côté sa verve habituelle pour adopter une posture institutionnelle qui ne laisse personne indifférent.

Le revirement est d'autant plus spectaculaire que les archives numériques rappellent sans pitié les déclarations passées du leader politique. Il y a encore peu de temps, Cabral Libii affirmait avec conviction qu'il jugeait indécent de se retrouver dans ce haut lieu de la République aux côtés de ceux qu'il qualifiait de prévaricateurs de la fortune publique. Cette politique camerounaise est souvent faite de symboles, et celui de la poignée de main officielle à Etoudi résonne pour beaucoup comme une contradiction majeure. Ses détracteurs y voient un reniement, tandis que ses partisans tentent d'y déceler une volonté de dialogue républicain nécessaire à l'approche des prochaines échéances.

Au sein du PCRN, les avis divergent sur l'opportunité d'une telle présence lors d'une cérémonie jusqu'ici boudée par les figures de proue de la contestation. Cette visite soulève la question de la cohérence du discours politique face aux réalités du pouvoir. En s'affichant au Palais de l'Unité, Cabral Libii s'expose à des critiques virulentes sur une possible normalisation de ses relations avec le régime en place. Cette situation fragilise potentiellement l'unité de l'opposition qui cherche encore ses marques pour constituer un front commun face au parti au pouvoir.

L'analyse de ce geste nécessite de prendre en compte l'ambiance de cette présentation des voeux qui réunit chaque année le corps diplomatique et les forces vives de la nation. Pour certains analystes, le député a simplement choisi de respecter les usages républicains pour asseoir sa stature d'homme d'État. Pour d'autres, il s'agit d'une manoeuvre tactique visant à ne pas se laisser isoler des circuits officiels de décision. Le contraste entre ses diatribes passées sur l'indécence de fréquenter Etoudi et sa présence physique crée un choc de communication que le parti devra justifier auprès de sa base militante.

Le débat national s'enflamme désormais sur la crédibilité de l'alternative que représente Cabral Libii. Alors que le pays se projette vers de nouveaux défis, ce rapprochement visuel avec le président Paul Biya pourrait brouiller les cartes pour les électeurs en quête de rupture franche. La politique est l'art du possible, mais elle est aussi celui de la perception. En changeant ainsi de fusil d'épaule, le leader du PCRN prend un risque politique considérable. Reste à savoir si cette main tendue est le prélude à une nouvelle forme d'engagement ou le signe d'un essoufflement de la contestation.

Selon vous, cette présence à Etoudi est-elle un signe de maturité politique ou une trahison des engagements pris devant les électeurs ?