Cote d'Ivoire: Législatives - Reprise du scrutin à Toumodi, Djualla et Massala

9 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La Commission électorale indépendante (Cei) a proclamé solennellement, le 29 décembre 2025, les résultats provisoires des élections législatives du 27 décembre 2025. Toutefois, à l'issue du contentieux électoral, le Conseil constitutionnel a annulé les résultats dans deux circonscriptions électorales et ordonné la reprise du scrutin.

Selon un communiqué officiel de la CEI, daté du 9 janvier 2026 et signé par le Secrétaire permanent par intérim, Kouamé Adjoumani Pierre, les annulations concernent précisément la circonscription n°021 de Toumodi (commune) ainsi que la circonscription n°204 de Djualla et Massala (communes et sous-préfectures).

En attendant l'organisation des élections partielles dans ces deux circonscriptions, la Cei précise que les résultats provisoires proclamés le 29 décembre 2025 deviennent définitifs pour toutes les autres circonscriptions électorales du territoire national. Cette décision permet ainsi de consolider le processus électoral et de lever toute ambiguïté sur la validité des résultats non concernés par le contentieux.

En conséquence, la liste nominative des députés élus pour la législature 2026-2030 sera transmise à l'Assemblée nationale, marquant une étape décisive dans la mise en place de la nouvelle représentation parlementaire.

Par cette communication, la CEI réaffirme son attachement au respect de la légalité électorale et à la transparence du processus démocratique, tout en se conformant aux décisions du Conseil constitutionnel, garant de la régularité des élections en Côte d'Ivoire

