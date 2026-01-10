Madagascar: Marc Ravalomanana - 10 000 partisans ce jour au Magro Tanjombato dans la perspective de la reconquête du pouvoir

10 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

L'ancien président va faire une démonstration de force qui pourrait intimider ses adversaires potentiels à la prochaine course à la magistrature.

Mobilisation. Le parti Tiako i Madagasikara (TIM) donne rendez-vous à ses partisans ce jour au Magro Tanjombato, à l'occasion de la présentation des voeux du Nouvel An, marquant également la rentrée politique de la formation. Selon les responsables du bureau politique, près de 10 000 partisans sont attendus pour cet événement. Outre les militants et cadres du parti, les sympathisants ainsi que les proches de l'ancien président Marc Ravalomanana sont conviés à prendre part à cette journée, placée sous le signe des retrouvailles et de la mobilisation. Pour les dirigeants du TIM, il s'agit d'un moment clé visant à démontrer la capacité de mobilisation du parti, avant la poursuite de la tournée de redynamisation engagée par son leader.

Élections

Le discours de Marc Ravalomanana est particulièrement attendu. Il devrait aborder les grandes orientations politiques du TIM pour l'année en cours, ainsi que les stratégies envisagées face aux prochaines élections. Après 16 années passées dans l'opposition, le parti affiche clairement son ambition de reconquérir le pouvoir. Cette rencontre sera également l'occasion pour les dirigeants du TIM de revenir sur le contentieux électoral opposant le parti à la plateforme IRMAR au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo. Le TIM attend toujours la décision du Conseil d'État relative à cette affaire. Les « Zanak'i Dada » sont ainsi appelés à se mobiliser massivement pour réaffirmer leur soutien au parti et à son leader, dans une ambiance qui s'annonce animée à Tanjombato.

