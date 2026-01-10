Madagascar: « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que j'ai fait ».

La présidence de la Refondation a publié un communiqué, par le biais du nouveau directeur de la communication et non moins ancien titulaire du même poste, du temps de la Transition de 2009.

« Faites ce que je dis, ne faites pas ce que j'ai fait ».

Posté le 8 janvier 2026, le communiqué a plus ou moins fait le buzz sur les réseaux sociaux, qui sont justement concernés. « Face à certains internautes et comptes localisés sur place et/ou à l'étranger qui usent et abusent de la liberté d'expression pour offenser et fouler aux pieds la dignité humaine, inciter à la haine contre de hauts dirigeants de la Nation ». C'est la traduction littérale du « Fanambarana » qui assimile les faits à de l'outrage et à des injures envers les institutions, tout en brandissant les articles réprimant les infractions en matière de cybercriminalité. On est en droit - au propre comme au figuré - de demander si ces textes de loi promulgués en 2014 ne sont pas applicables aux facebookers et autres utilisateurs de réseaux sociaux qui ont également insulté les dirigeants et les institutions durant le mouvement « Avelao izahay hiteny ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et ce, face aux entraves à la liberté d'expression dénoncées par les opposants d'hier, devenus aujourd'hui les tenants ou partisans du pouvoir. Ce qui n'est pas pour démentir la phrase devenue proverbiale : « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que j'ai fait ». Pour reprendre les paroles d'un tube de Mahaleo : « Aza ny ataoko no atao fa izay lazaiko tanteraho ». Cela s'adresse à une personne qui s'abstient d'appliquer à elle-même les conseils qu'elle prodigue à autrui. Sur le plan juridique, « la loi est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse ».

Une égalité de tous devant la loi, inscrite dans la universelle des droits de l'Homme et reprise dans la Constitution de la Quatrième République, sauf si elle devait être sacrifiée sur l'autel de la Refondation.