Madagascar: Refondation de la République - Les concertations bouclées avant décembre 2026

L'élection présidentielle sera organisée après l'adoption de la nouvelle Constitution.

Le compte à rebours est lancé. Les concertations régionales et nationale sur la Refondation de la République seront achevées avant la fin du mois de décembre 2026. L'annonce a été faite hier par la ministre d'État en charge de la Refondation, Hanitra Razafimanantsoa, lors de sa première rencontre avec la presse nationale, dans son bureau à Antananarivo. Face aux journalistes, la ministre a tenu à lever toute ambiguïté. Le processus de Refondation « est déjà en cours dans le pays », a-t-elle affirmé. Des consultations préliminaires ont été menées dans 10 villes au cours des mois de novembre et décembre derniers.

Selon le ministère, ces déplacements ont permis « de réaliser un diagnostic propre à chaque localité et de constater directement la volonté et la disponibilité de la population locale à participer aux concertations nationales ». Ils ont également servi à identifier les thématiques spécifiques à chaque région et à recueillir les propositions des populations sur l'organisation du processus. Hanitra Razafimanantsoa a insisté sur la ligne de conduite de son département. Son ministère garantira « l'objectivité et la neutralité » tout au long de la démarche. Issue du parti Tiako i Madagasikara, elle a tenu à préciser que son « ministère n'est pas un ministère de parti politique ». « Notre objectif, c'est de réaliser un processus qui tiendra compte de toutes considérations d'inclusivité, de transparence et d'éthique », a-t-elle martelé.

24 mois

Sur le calendrier, la ministre se veut catégorique. « Le calendrier des concertations ainsi que les différentes phases du processus sont d'ores et déjà finalisés au niveau du ministère », a-t-elle souligné. L'objectif affiché est de boucler l'ensemble des étapes dans les 24 mois prévus par le plan de mise en oeuvre de la Politique générale de l'État pour la Refondation. Dans un communiqué publié hier, le ministère rappelle l'ambition du chantier engagé. « Cette concertation a pour objectif d'instaurer un cadre de dialogue ouvert, participatif et inclusif, permettant à l'ensemble des forces vives du pays, notamment citoyens, organisations de la société civile, acteurs politiques, autorités traditionnelles et religieuses, experts et partenaires concernés, de prendre part à la réflexion sur l'avenir institutionnel de Madagascar », précise le texte.

À l'issue des concertations, les résolutions adoptées constitueront la base de l'élaboration d'une nouvelle Constitution et de ses institutions, présentées comme le reflet d'un consensus national et de la volonté collective de refonder durablement la République, selon le ministère en charge de la Refondation. En parallèle, un nouveau Code électoral et l'ensemble des textes y afférents seront adoptés, précise-t-on. Il sera ensuite procédé, selon le cas, à un référendum ou à des élections constitutionnelles. « À l'issue de ce processus, Madagascar sera régie par la Constitution de la Cinquième République », souligne encore le ministère. Les élections à venir s'enchaîneront par la suite, selon un ordre qui reste à définir. La Refondation est enclenchée, le chronomètre tourne.