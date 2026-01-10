Madagascar: Conseil des ministres - 100 nouvelles nominations aux hauts emplois de l'État

Le Conseil des ministres tenu avant-hier a procédé à un vaste mouvement de réorganisation au sein des hauts emplois de l'État, avec 100 nominations et 6 abrogations. Les nouvelles désignations concernent plusieurs ministères.

SG, DG et chefs de district. Parmi les personnes nouvellement nommées figure Marie Leontine Razanadroa, secrétaire générale (SG) au ministère de la Santé publique. Hery Rakotondrasoa et Malala Rasoarilalao sont nommés directeurs généraux (DG) pour l'Hôpital central et les Programmes sanitaires. Au ministère de l'Éducation nationale, Lalao Randriamampianina devient secrétaire générale, tandis que Thierry Raveloson et Fitiavana Raharimalala prennent respectivement les directions générales des universités et de l'enseignement primaire et secondaire. Au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, les responsables ont été renommés à leurs fonctions respectives. Cela concerne notamment le poste de secrétaire général (SG), ainsi que les directions générales en charge des Réformes administratives, de l'État civil et des Affaires financières. Au ministère de la Défense, le général Hery Ralison occupe le poste de secrétaire général, et Lova Rakotobe celui de directeur général chargé de la Gestion et de la Stratégie. De nouveaux chefs de district ont été nommés pour plusieurs localités, notamment à Mahajanga, Mananjary, Antsohihy, Analalava et Ambalavao, ainsi que dans d'autres circonscriptions à travers le pays.

6 abrogations

Quant aux abrogations, elles concernent des postes clés dans cinq ministères, dont le directeur de la Comptabilité publique, le directeur des Bourses nationales et extérieures, le directeur régional de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle dans la région Fitovinany, ainsi que plusieurs directions régionales du Tourisme, de l'Agriculture et de l'Industrialisation. En résumé, 100 nominations et 6 abrogations ont été enregistrées au sein des différents ministères.

