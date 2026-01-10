Madagascar: Insécurité dans le Sud - 21 dahalo neutralisés durant l'« Opération Riry 2025 »

Menée dans le Grand Sud de Madagascar, l'« Opération Riry 2025 », conduite par les Forces armées malagasy (FAM), a livré des résultats significatifs tant sur le plan sécuritaire que social.

En l'espace d'un mois, 271 zébus ainsi que 39 chèvres et moutons ont pu être récupérés et restitués à leurs propriétaires. Sept armes ont également été saisies entre les mains des dahalo. Les affrontements sur le terrain ont fait 21 individus armés neutralisés, tandis que 512 habitants ont bénéficié de consultations médicales gratuites.

Cette opération de sécurisation s'est déroulée du 21 novembre au 24 décembre 2025 dans quatre districts particulièrement exposés à l'insécurité, à savoir Antanimora-Sud, Ambovombe, Amboasary Atsimo et Betroka, incluant plusieurs communes rurales comme Ampamata, Beraketa, Tsivory, Ebelo et Isoanala. Plusieurs unités des FAM ont été mobilisées, dont le Groupement des Forces spécialisées et d'intervention (GFSI), le 1er Bataillon parachutiste d'Ivato, le Bataillon médical d'Ampahibe, ainsi que les bataillons d'infanterie de Fianarantsoa, Taolagnaro et Ihosy.

Les trois premières unités ont été déployées depuis Antananarivo. Classée zone rouge en matière d'insécurité, cette partie du Sud a fait l'objet d'une stratégie spécifique du ministère des Forces armées visant à éradiquer durablement les actes de banditisme. Outre les actions militaires, l'opération s'est distinguée par un important volet humanitaire, incluant la prise en charge du paludisme, des affections bucco-dentaires et d'autres maladies courantes. Les Forces armées malgaches réaffirment leur engagement à renforcer la collaboration avec les autorités civiles et la population locale, condition essentielle pour instaurer une paix durable. L'« Opération Riry » se poursuivra dans d'autres régions du pays afin de répondre aux attentes des populations face à l'insécurité persistante.