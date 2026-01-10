Madagascar: MIDSP-FOM - « Créer un climat des affaires stable et favorable à tous »

Le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé (MIDSP), en collaboration avec le Fikambanan'ny Orinasa Malagasy (FOM), a tenu une conférence de presse hier à Anosy.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des Assises de la relance économique, initiées par le gouvernement pour soutenir le développement du secteur privé et renforcer la compétitivité de l'économie nationale. Placée sous le thème « Faire du secteur privé le moteur de la relance économique », elle traduit l'objectif affiché par le ministère. Les échanges ont porté sur les défis structurels des entreprises malgaches, notamment la prédominance du secteur informel, l'accès limité au financement et la faible compétitivité des PME et PMI.

Coopération. D'une part, le FOM a salué l'initiative du ministère et a réaffirmé son rôle pour soutenir la production locale et défendre les intérêts des entreprises. « En favorisant la production locale et la formalisation des chaînes de valeur, nous contribuons à bâtir une économie nationale inclusive et compétitive », a déclaré le président du FOM. D'autre part, le directeur général du Développement du secteur privé (DGSP), Lala Randriamiarisoa, a souligné : « L'État est à l'écoute du secteur privé. Aujourd'hui, nous recevons le FOM, mais d'autres groupements seront consultés pour mettre en place une stratégie nationale fiable et efficace.

Notre objectif est de créer un climat des affaires stable et favorable à tous. » Le ministère a rappelé que le dialogue public-privé est un levier essentiel pour renforcer les synergies entre l'État et les entrepreneurs. Cette coopération permettra de stimuler la production locale, de créer des emplois et de soutenir la croissance du Produit intérieur brut (PIB).

Pré-assises

Lors de son allocution, le ministère a précisé que cette consultation vise à recueillir des propositions pour améliorer les politiques en faveur de l'entrepreneuriat, à écouter directement les défis rencontrés par les entreprises et à déterminer les solutions prioritaires pour les Assises nationales. « Il ne s'agit pas seulement d'énumérer les problèmes, mais de proposer des solutions concrètes », a rappelé le ministère. Les principaux axes de travail concernent l'amélioration du cadre légal, l'accès au financement et le renforcement de la compétitivité. Le ministère a conclu en invitant tous les participants à s'impliquer pleinement. « Le succès des Assises dépend de notre engagement aujourd'hui.

Écoutons-nous, collaborons et avançons ensemble pour le développement de Madagascar », a-t-il lancé. Ainsi, la conférence de presse a été l'occasion de déclarer officiellement ouvertes les pré-assises, marquant le début d'une série de consultations en faveur d'un secteur privé fort et d'une économie durable.