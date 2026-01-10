Madagascar: Pêche artisanale - Simplification des procédures d'obtention des licences

Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue concrétise les démarches d'amélioration de la gouvernance et d'accompagnement des acteurs du secteur halieutique, plus particulièrement en faveur des pêcheurs artisanaux et semi-industriels.

C'est justement dans cette démarche de proximité avec les acteurs de la filière que le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Chan Kit Waye Jaco, a fait le déplacement à Toamasina pour lancer le processus de réformes administratives en matière d'octroi de licences de pêche artisanale.

Avancées majeures. Des réformes qui vont faire beaucoup de bien à ce secteur dont le rôle pour le développement économique n'est plus à démontrer. Cette initiative s'inscrit, en effet, dans une démarche de simplification et de modernisation des procédures administratives liées à l'obtention des licences de pêche, au bénéfice des pêcheurs semi-industriels souhaitant exercer leurs activités dans le strict respect de la légalité.

Des réformes qui se caractérisent par trois avancées majeures. À commencer par la décentralisation des démarches administratives puisque, désormais, l'ensemble des dossiers est traité directement au niveau des directions régionales de la Pêche et de l'Économie bleue (DRPEB), dans les chefs-lieux de région. Une initiative qui a le mérite d'éviter aux opérateurs les longs et coûteux déplacements vers Antananarivo. Réduction significative des délais de traitement. Le délai d'instruction des dossiers est ramené à 15 jours maximum, contre 30 jours auparavant, permettant ainsi un gain de temps notable pour les professionnels du secteur.

Délai réduit

Les réformes se situent également au niveau de la réduction significative des délais de traitement des dossiers, ramené à 15 jours au maximum contre 30 jours auparavant, permettant ainsi un gain de temps notable pour les professionnels du secteur. Enfin, et non des moindres, les réformes permettent un allègement et une simplification des documents administratifs. En effet, le contrat de pêche artisanale est passé de 35 pages à seulement 3 pages, et le document est désormais entièrement disponible en version malgache, facilitant sa compréhension et son appropriation par les bénéficiaires. L

e ministre Chan Kit Waye Jaco n'est pas venu les mains vides à Toamasina, il a profité de sa mission pour donner à six pêcheurs artisanaux, issus de la région Atsinanana, l'opportunité de bénéficier directement des avantages de cette mesure. En effet, pour marquer d'une manière concrète le lancement effectif de cette réforme administrative, les licences issues des nouvelles procédures simplifiées leur ont été remises par le ministre. Du concret.