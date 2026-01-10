Madagascar: Indice de la faim - Madagascar parmi les 7 pays au niveau alarmant dans le monde

L'ONG allemande Welthungerhilfe, active à Madagascar, estime qu'il est urgent de renouveler l'engagement collectif et de redoubler d'efforts si l'on veut atteindre l'objectif de « Faim Zéro» d'ici 2030.

Le rapport 2025 de l'Indice de la faim dans le monde (Global Hunger Index - GHI) met en évidence une stagnation préoccupante de la lutte contre la faim. Parmi les 124 pays évalués, 7 présentent un niveau de faim qualifié d'« alarmant ». Il s'agit de Madagascar, du Burundi, de la République démocratique du Congo, d'Haïti, de la Somalie, du Soudan du Sud et du Yémen. La directrice pays de l'ONG Welthungerhilfe à Madagascar, Marie-Catherine Mabrut, a souligné que l'insécurité alimentaire structurelle persistante a contribué à la dégradation de la situation nutritionnelle dans la Grande Île. Elle a également attiré l'attention sur les conséquences directes de la diminution des financements alloués à la lutte contre l'insécurité alimentaire. « Les décideurs politiques ont la responsabilité de ne pas perdre l'élan actuel », a-t-elle déclaré.

Habitudes de consommation. Dans ce contexte, les parties prenantes reconnaissent que des solutions localement adaptées, combinées à la poursuite des actions dans le cadre du nexus humanitaire-développement-paix (HDP), sont essentielles pour progresser vers l'objectif de « Faim Zéro ».

Dans plusieurs zones rurales et enclavées, notamment dans le Sud du pays, le riz n'est plus l'aliment de base. Les populations n'en consomment plus que deux à trois fois par semaine, le remplaçant par le manioc. Dans les situations les plus critiques, certaines familles se contentent de feuilles vertes bouillies dans de l'eau salée pour leur repas du soir, selon des témoignages locaux. L'insécurité figure parmi les principaux obstacles empêchant les populations de cultiver leurs terres et d'assurer leur autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, les pâtes alimentaires font désormais partie des habitudes de consommation, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines.

