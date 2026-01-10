Madagascar: « E-ZahAsa » - Une plateforme numérique nationale pour l'emploi à Madagascar

Face aux 500 000 jeunes diplômés qui arrivent chaque année sur le marché du travail pour seulement 340 000 postes disponibles, le ministère du Travail lance la plateforme numérique E-ZahAsa. Cet outil innovant ambitionne de centraliser les offres d'emploi, de relier directement recruteurs et candidats et de moderniser la gestion publique de l'emploi à Madagascar.

Chaque année, près de 500 000 jeunes diplômés sortent des universités et grandes écoles du pays. Pourtant, selon Florent Soatiana Bety Léonne, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, seuls 340 000 postes sont disponibles sur le marché. Ce déséquilibre criant entre l'offre et la demande d'emploi illustre l'ampleur du défi auquel Madagascar est confronté. Pour y répondre, le ministère a officiellement lancé hier une nouvelle plateforme numérique baptisée « E-ZahAsa ». « Cette initiative vise à centraliser les offres d'emploi de tous les secteurs, à faciliter la mise en relation entre recruteurs et candidats, mais aussi à proposer des services complémentaires : informations sur les concours, actualités liées au marché du travail, formations et opportunités de reconversion professionnelle », informe-t-elle.

La ministre a précisé que la plateforme sera opérationnelle d'ici six mois et accessible à tous : demandeurs d'emploi, étudiants en quête de stage, entreprises recherchant du personnel ou encore professionnels souhaitant changer de carrière. Fait notable, ce projet a été développé en collaboration avec de jeunes talents malgaches, renforçant ainsi son ancrage local.

Offres

Les avantages annoncés sont nombreux. Il y a, entre autres, la centralisation des données par l'administration publique, une couverture nationale et un accès élargi aux opportunités, l'amélioration de la collecte d'informations pour élaborer des politiques efficaces contre le chômage, un lien direct entre employeurs et candidats, l'inclusion sociale et l'égalité dans l'accès aux offres, la transparence et la fiabilité des informations, la promotion de l'entrepreneuriat et l'alignement avec les Objectifs de développement durable (ODD).

Pour l'État, « E-ZahAsa » représente un outil stratégique : réduction du chômage et du sous-emploi, modernisation de l'administration, accompagnement des demandeurs d'emploi et meilleure orientation des politiques publiques. Dans un contexte où la jeunesse constitue la majorité de la population, cette plateforme apparaît comme une réponse concrète aux attentes et aux inquiétudes des nouvelles générations.