Madagascar: Mesures barrières contre le Mpox - Hausse subite des prix des masques auprès des revendeurs informels

10 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

De 200 ariary l'unité il y a encore quelques semaines, le masque a doublé de prix chez certains revendeurs informels, qui le proposent désormais à 400 ariary, voire plus.

Il s'agit de masques chirurgicaux d'entrée de gamme, largement répandus sur le marché et revendus dans les épiceries et par les marchands de rue. En revanche, ceux vendus en pharmacie, de qualité nettement supérieure, n'ont pas connu de variation majeure de prix, se maintenant autour de 19 000 ariary le paquet de 50 pièces.

La hausse des prix des masques pratiquée par les revendeurs informels et certaines épiceries de quartier est observée depuis le début de cette semaine, période durant laquelle le port du masque et les autres mesures barrières sont à nouveau exigés, en raison du Mpox, dans les établissements scolaires et universitaires ainsi que dans les locaux administratifs, notamment ceux accueillant du public.

Selon les fournisseurs de ce produit, aucun changement de prix n'a été enregistré à leur niveau. L'augmentation de la demande, consécutive à l'obligation du port du masque, aurait ainsi conduit les revendeurs informels à revoir leurs tarifs à la hausse pour les consommateurs. Une application de la loi de l'offre et de la demande, avancent-ils. Une hausse « artificielle », estiment pour leur part les consommateurs, qui la jugent injustifiée.

