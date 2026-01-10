Madagascar: Insécurité alimentaire aiguë - 1,6 million de personnes menacées d'ici avril 2026

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) fait état de la situation et des projections en matière de sécurité alimentaire dans le pays. Le document publié au mois de septembre dernier interpelle et invite les autorités compétentes à prendre les décisions appropriées.

Le pays continue de faire face à une crise alimentaire persistante. Les données publiées fin 2025 indiquent que celle-ci pourrait toucher près de 1,64 million de personnes d'ici avril 2026. Déjà, environ 1,2 million de personnes vivent actuellement dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, selon les projections humanitaires. Cela représente 13 % de la population des districts analysés, qui s'étendent de l'Est au Grand Sud-Est, au Sud et au Grand Sud de Madagascar.

Parmi ces personnes concernées, « 29 000 se trouvent en situation d'urgence alimentaire ». Classées en phase 3 ou plus de l'IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire), ces populations font face à une disponibilité réduite des denrées de base et à une flambée des prix. Une situation aggravée par une période de soudure précoce, qui affecte particulièrement les ménages ruraux pauvres, dont les moyens de subsistance restent fragiles malgré la saison des récoltes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grise

Les perspectives sont préoccupantes. Entre octobre 2025 et janvier 2026, le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire de niveau « crise » ou pire pourrait atteindre 1,5 million, avec 84 000 personnes basculant en phase d'urgence. La tendance devrait encore s'aggraver entre février et avril 2026, période durant laquelle 110 000 personnes pourraient se retrouver en situation critique. Les conséquences humaines sont particulièrement lourdes pour les plus vulnérables. Dans le Grand Sud et le district d'Ikongo, environ 558 000 enfants de moins de cinq ans souffrent ou risquent de souffrir de malnutrition aiguë entre mai 2025 et avril 2026.

Plus de 155 000 d'entre eux pourraient développer une forme sévère, mettant leur survie en danger. À cela s'ajoutent près de 38 500 femmes enceintes ou allaitantes, également exposées à la malnutrition. Face à cette crise silencieuse mais durable, les acteurs humanitaires alertent sur l'urgence de renforcer l'assistance alimentaire et nutritionnelle. Sans réponses adaptées et rapides, la dégradation annoncée risque de compromettre durablement la santé et les moyens de subsistance de centaines de milliers de familles malgaches.