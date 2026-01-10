Madagascar: Pureplay Football League - Une première journée perturbée, trois matchs maintenus

Seuls trois des cinq matchs prévus ce week-end en Pureplay Football League auront lieu. Le choc TGBC Atsinanana - COSFA Analamanga fera figure de tête d'affiche à Toamasina, tandis que deux rencontres sont reportées, dont l'AS Fanalamanga - AJESAIA, menacée par une possible dissolution du club hôte. Une première journée placée sous le signe du chamboulement pour le championnat malgache d'élite.

La Pureplay Football League, championnat élite du football malgache organisé par la CFEM, entame sa saison de manière chaotique. Initialement, cinq rencontres étaient programmées pour la deuxième partie de la première journée. Finalement, seules trois d'entre elles auront lieu ce week-end, à la suite d'une décision prise en réunion. Le choc le plus attendu oppose TGBC Atsinanana au COSFA Analamanga, au stade Barikadimy de Toamasina. Ce duel met aux prises le vice-champion en titre de la PFL et le tout récent champion de D2 Nationale. Pour les hommes de l'Est, ce premier match dans l'élite constitue un test majeur.

Porte-drapeau de la région Atsinanana, le TGBC veut prouver que son sacre en deuxième division n'était pas un coup d'éclat isolé et ambitionne de défendre fièrement les couleurs de l'Est. De leur côté, les militaires du COSFA abordent la compétition avec un sentiment de revanche. Battus en finale la saison dernière, ils comptent bien tourner la page de cette déception et afficher de nouvelles ambitions. À Mahajanga, le Fosa Juniors FC de Boeny accueillera Tsaramandroso Formation de Boeny au stade Rabemananjara, dans une affiche régionale prometteuse. Par ailleurs, le COSPN Analamanga se rendra à Toliara pour défier Antimo Record Atsimo-Andrefana, au stade Maître Kira.

Reporté

En revanche, deux matchs ont été reportés sine die. Le match entre l'AS Fanalamanga et l'AJESAIA, prévu à Ambatondrazaka, est annulé en raison de graves incertitudes autour du club hôte. Des rumeurs persistantes de dissolution circulent depuis plusieurs jours. La raison évoquée ? Un changement imminent de direction au sein de la société qui soutient le club. Ce type de menace, fréquent dans les sports collectifs malgaches, resurgit souvent lors de transitions de pouvoir.

Le match Clinique Zanatany Sofia - FC Rouge Analamanga, initialement programmé à Port-Bergé, est également reporté. Ces ajustements de dernière minute soulignent les défis logistiques et organisationnels auxquels fait face le football d'élite malgache en ce début de saison.