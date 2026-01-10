Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et le Maroc au rendez-vous des demi-finales

Le Sénégal et le Maroc ont validé leur billet pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

En s'imposant face au Mali sur le score étriqué de 1 à 0, lors du premier quart de finale disputé hier, le Sénégal est le premier qualifié pour les demi-finales. Les Lions de la Teranga ont su faire la différence grâce à Iliman Ndiaye, auteur de l'unique but de la rencontre à la 27e minute, profitant d'une grossière erreur du gardien malien Djigui Diarra. Pourtant, la rencontre avait bien débuté pour les Aigles, entreprenants dès les premières minutes. Une action litigieuse dans la surface sénégalaise dès la 5e minute aurait pu leur offrir un penalty, mais la VAR en décidait autrement. Progressivement, le Sénégal prenait le contrôle du jeu face à une équipe malienne trop souvent sanctionnée par l'arbitrage.

Déjà averti, Bissouma écope d'un second carton juste avant la pause, laissant les siens en infériorité numérique pour toute la seconde période. Malgré quelques tentatives courageuses et une défense bien regroupée, le Mali n'a pas réussi à revenir au score. Le Sénégal, plus maîtrisé, a géré son avantage sans forcer, validant ainsi une qualification méritée. Dans une ambiance électrique à Rabat, le Maroc a assuré sa qualification en battant le Cameroun 2-0 lors des quarts de finale. Face à des Lions indomptables trop timides et incapables de se montrer dangereux, les Lions de l'Atlas ont imposé leur rythme du début à la fin.

Le premier but est intervenu à la 26e minute sur un corner parfaitement exploité : Brahim Díaz, bien placé au second poteau, a ouvert le score d'une tête victorieuse après une déviation d'El-Kaabi. En seconde période, Ismael Saïbari a scellé le sort de la rencontre à la 74e, reprenant un coup franc au deuxième poteau pour le 2-0.

Les Camerounais, déjà fragilisés par une blessure tôt dans le match, n'ont jamais réussi à revenir dans le duel. Mercredi à Rabat, le Maroc défiera l'Algérie ou le Nigeria en demi-finales, en quête d'un nouveau succès continental.