Madagascar: Fara West Faravohitra - « Ho fenoiko loko » avec Miaro Tanjona

10 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Ce soir, Miaro Tanjona présentera son nouveau projet « Ho fenoiko loko », qui signifie « Je remplirai de couleurs ».

Ce concert, qui mêlera sonorités funk, latino et rythmes malgaches, se fera en compagnie de musiciens talentueux, dont Lenjaka, Joro Rakotozafiarison, Kevin Mirija et Khalifa Battoura. Miaro Tanjona, passionné de percussions depuis son enfance et habitué des scènes internationales, invitera le public à un voyage musical riche en émotions. Il abordera des thèmes universels tels que l'amour de soi, l'amour de la vie et l'amour de la musique.

Makay Lounge : « L'Âme en Mouvement » avec Eusebia

Ce soir, le Makay Lounge accueillera le concert d'Eusebia, la chanteuse qui explore les émotions humaines à travers la musique. Sous le thème « L'Âme en Mouvement », cette soirée promet une immersion dans la connexion entre musique, spiritualité et expériences personnelles. Eusebia, reconnue pour sa fusion de sonorités traditionnelles et contemporaines, invite le public à un voyage musical unique, mêlant réflexion, danse et éveil des consciences.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.