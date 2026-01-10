Madagascar: Fara West Faravohitra - « Ho fenoiko loko » avec Miaro Tanjona

Ce soir, Miaro Tanjona présentera son nouveau projet « Ho fenoiko loko », qui signifie « Je remplirai de couleurs ».

Ce concert, qui mêlera sonorités funk, latino et rythmes malgaches, se fera en compagnie de musiciens talentueux, dont Lenjaka, Joro Rakotozafiarison, Kevin Mirija et Khalifa Battoura. Miaro Tanjona, passionné de percussions depuis son enfance et habitué des scènes internationales, invitera le public à un voyage musical riche en émotions. Il abordera des thèmes universels tels que l'amour de soi, l'amour de la vie et l'amour de la musique.

Makay Lounge : « L'Âme en Mouvement » avec Eusebia

Ce soir, le Makay Lounge accueillera le concert d'Eusebia, la chanteuse qui explore les émotions humaines à travers la musique. Sous le thème « L'Âme en Mouvement », cette soirée promet une immersion dans la connexion entre musique, spiritualité et expériences personnelles. Eusebia, reconnue pour sa fusion de sonorités traditionnelles et contemporaines, invite le public à un voyage musical unique, mêlant réflexion, danse et éveil des consciences.