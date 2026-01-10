Madagascar: Rugby à XV - TOP 12 - Le SC Besarety vise une première victoire

Le championnat de Madagascar de rugby XV, élite fédérale 2, reprend ses droits. Ce dimanche, l'Usikopa d'Andohatapenaka affronte le Sporting Club de Besarety.

Après plusieurs semaines de pause, le championnat de Madagascar élite fédérale 2, ou Top 20, retrouve ses droits. La pelouse du stade Makis d'Andohatapenaka sera le théâtre de cette relance, avec une affiche qui attire déjà l'attention des amateurs de rugby : Usikopa d'Andohatapenaka contre le Sporting Club de Besarety, ou SCB, à partir de 10 h 30 au stade Makis d'Andohatapenaka.

Solide depuis le début de la saison, l'Usikopa d'Andohatapenaka aborde cette reprise avec le plein de confiance. Habitué aux joutes du haut niveau, un club qui a évolué en Top 12 l'an dernier, les joueurs d'Andohatapenaka restent sur une série convaincante dans les compétitions nationales, affichant une organisation collective bien huilée et une efficacité offensive notable.

Devant un public très solidaire derrière eux, l'Usikopa aura à coeur d'imposer son rythme dès l'entame, en s'appuyant sur la puissance de son pack d'avants et la vitesse de ses lignes arrière. L'objectif est clair : réussir la reprise et confirmer son statut de sérieux prétendant dans cette élite fédérale 2 pour la montée en Top 12.

En face, le Sporting Club de Besarety n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Toujours à la recherche d'une première victoire depuis le début du championnat, les rugbymen de Besarety veulent profiter de ce match de reprise pour changer de visage.

Un duel aux enjeux contrastés

Conscients de l'enjeu, les joueurs du SCB devront afficher davantage de rigueur défensive et de discipline pour espérer contrarier une formation d'Usikopa en pleine confiance. L'envie et l'engagement seront les maîtres mots, dans l'espoir de débloquer enfin le compteur.

Cette confrontation illustre parfaitement la diversité des objectifs dans ce championnat fédéral 2. Pour l'Usikopa, il s'agit de confirmer et d'asseoir sa domination. Pour le SC Besarety, c'est une question de survie sportive et de relance morale.

En difficulté depuis le lancement de la saison, le SCB n'a pas encore goûté à la victoire. Cette situation place les joueurs sous pression, mais elle peut aussi servir de moteur. La reprise du championnat apparaît comme une occasion idéale pour tourner la page et repartir sur de nouvelles bases, face à un adversaire certes redoutable, mais pas intouchable.

Pour le SCB, l'enjeu de cette rencontre est clair : décrocher enfin un premier succès et se relancer dans la compétition. Les rugbymen de Besarety savent qu'un résultat positif face à l'Usikopa pourrait changer la dynamique du groupe et redonner confiance à l'ensemble de l'effectif. Pour y parvenir, ils devront afficher une rigueur défensive sans faille, limiter les fautes et se montrer plus réalistes dans les zones de marque.

Cette opposition met ainsi en lumière deux trajectoires opposées dans cette élite fédérale 2 : celle de l'Usikopa, en quête de confirmation et de continuité, et celle du SCB, à la recherche d'un déclic salvateur.