Madagascar: Sortie irrégulière de prison - Le député Roméo Ramanantanana se rend aux autorités

Le député Roméo Ramanantanana s'est rendu aux autorités judiciaires après une sortie de prison jugée irrégulière. Condamné pour trafic de tortues, il a accepté de retourner en détention, selon le ministère de la Justice.

Le député élu dans le district de Soavinandriana, Roméo Ramanantanana, s'est rendu aux autorités judiciaires, deux mois après sa sortie de prison jugée irrégulière. Selon le ministère de la Justice, cet élu ne figurait pas parmi les bénéficiaires de la remise gracieuse de peine accordée au mois d'octobre dernier. Sa libération ne reposait donc sur aucune base légale.

Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Justice indique que le député s'est présenté de son propre gré auprès de ses services afin d'annoncer sa décision de se rendre et de retourner en détention. « L'élu est venu volontairement au ministère. Après un entretien avec les responsables compétents, il a accepté de regagner la prison où il était détenu », précise le communiqué officiel.

Roméo Ramanantanana était incarcéré depuis son arrestation en décembre 2024. En avril dernier, il a été condamné à dix ans de prison ferme assortis d'une amende de 60 millions d'ariary pour trafic de tortues, une infraction lourdement sanctionnée par la législation en vigueur en matière de protection de la biodiversité. Sa sortie de prison avait provoqué une vive controverse, notamment au sein de la société civile. Des organisations comme Transparency International - Initiative Madagascar (TI-MG) avaient dénoncé une atteinte grave à l'État de droit et réclamé des explications sur les circonstances de cette libération.

Avis de recherche

Le cas du député de Soavinandriana s'inscrit dans un dossier plus large. Selon les autorités, près d'une cinquantaine de détenus seraient sortis de prison de manière irrégulière après le 12 octobre. Face à cette situation, la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a récemment annoncé la publication d'avis de recherche visant toutes les personnes concernées par ces sorties illégales. À ce stade, Roméo Ramanantanana est le seul à s'être rendu volontairement et à avoir réintégré un établissement pénitentiaire. Les autres sont toujours activement recherchés par les forces de l'ordre.

Parmi les personnes concernées figureraient des individus condamnés pour des faits graves, notamment trafic de drogue, escroquerie ou autres crimes assimilés. Toutefois, la liste complète des détenus ayant bénéficié de ces sorties illégales n'a pas encore été rendue publique. L'identité de la majorité d'entre eux demeure confidentielle.