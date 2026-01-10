Madagascar: Poursuite judiciaire - Garde à vue prolongée pour la députée Sahondrarimalala

La députée élue dans le district de Fianarantsoa, Marie Michelle Sahondrarimalala, est toujours placée en garde à vue à la Police nationale, plusieurs jours après son arrestation intervenue dimanche dernier. Depuis lors, l'élue a été auditionnée au niveau de la Direction de la Police économique, où elle a déjà signé un procès-verbal actant la fin de sa garde à vue. Toutefois, selon ses avocats, hier, la députée n'a pas été libérée. Elle a été transférée à la Brigade criminelle, qui a décidé de poursuivre son audition.

« Notre cliente ne peut toujours pas regagner son domicile après cinq jours et cinq nuits de garde à vue, en raison de cette nouvelle demande formulée par la Brigade criminelle », a déclaré maître Richel Rajaoarifetra.

D'après la défense, Marie Michelle Sahondrarimalala a notamment été entendue dans le cadre d'une affaire remontant à la période où elle occupait le poste de ministre de l'Éducation nationale. Les avocats n'ont cependant pas précisé la nature exacte de ce dossier. Ils indiquent également que l'élue et son époux font l'objet d'une enquête patrimoniale distincte.

Pour rappel, Marie Michelle Sahondrarimalala a été interpellée à la suite d'une perquisition menée à son domicile. Son arrestation est intervenue après la levée de son immunité parlementaire par le Bureau permanent de l'Assemblée nationale.