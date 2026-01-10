Madagascar: Fortes pluies - Quatorze personnes décédées

10 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le dernier bilan des dégâts causés par les intempéries, publié hier par le Bureau national de gestion des risques de catastrophe (BNGRC) hier, fait état d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du pays. Selon les données communiquées, quatre régions, treize districts et quatorze communes sont touchés.

Sur le plan humain, quatorze décès sont recensés. Cinq d'entre eux ont été enregistrés à Anjozorobe, dont quatre victimes de la foudre et une suite à l'écroulement d'une maison. Un décès a été signalé à Bemasoandro Itaosy à la suite de l'effondrement d'habitations. À Soavina, quatre personnes ont perdu la vie également dans des écroulements de maisons. Deux décès sont rapportés à Antananarivo Renivohitra, toujours dus à l'effondrement d'habitations. Un cas similaire est signalé à Morondava, tandis qu'à Betioky Atsimo, une personne est décédée par noyade.

Aucune personne disparue n'est à déplorer à ce stade. En revanche, six personnes ont été blessées, dont quatre à Antananarivo Renivohitra et deux à Antananarivo Atsimondrano.

Les intempéries ont également provoqué d'importants dégâts matériels. Le nombre de personnes sinistrées s'élève à 5 820, correspondant à 1 496 ménages. Parmi elles, 2 255 personnes, soit 529 ménages, ont dû être déplacées. Sur ce total, 2 134 personnes ont été accueillies dans dix sites d'hébergement, dont 800 à Amboasary Atsimo, tandis que 121 personnes ont trouvé refuge chez leurs familles ou voisins. Concernant l'habitat, le bilan fait état de 1 223 cases inondées, 33 cases endommagées et 119 cases totalement détruites.

