Madagascar: Gestion portuaire - Deux hauts responsables démis de leurs fonctions

Le Conseil des ministres du 8 janvier 2026 a officiellement acté la fin des mandats de deux figures emblématiques de la gestion portuaire malgache. Christian Eddy Avellin, directeur général de la Société du Port à gestion autonome de Toamasina (Spat), et Niriko Rosalien Tsirenge, directeur général de la Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles (SMMC), ont été relevés de leurs fonctions.

À la tête du Spat depuis 2009, Christian Eddy Avellin quitte son poste après 16 années de direction. Remplaçant de Pierrot Botozaza, il s'était imposé comme un acteur majeur dans le développement et la gestion du Grand Port de Toamasina, pilotant notamment le projet d'extension du port, dont l'achèvement est prévu pour cette année.

De son côté, Niriko Rosalien Tsirenge, qui dirigeait la SMMC depuis août 2018, a également été relevé de ses fonctions. La SMMC assure le chargement, le déchargement et la gestion des marchandises non conteneurisées au port de Toamasina, jouant un rôle complémentaire mais distinct de celui du Spat. Avec près de 7 ans et 5 mois à la tête de cette société publique concessionnaire, Tsirenge quitte son poste après plusieurs années de gestion opérationnelle.

Ces décisions, prises simultanément par le Conseil des ministres, marquent un tournant dans la gouvernance portuaire de Toamasina, le principal port commercial de Madagascar, et ouvrent la voie à de nouveaux responsables pour poursuivre les projets stratégiques en cours.