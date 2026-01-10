Madagascar: Gestion portuaire - Deux hauts responsables démis de leurs fonctions

10 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Le Conseil des ministres du 8 janvier 2026 a officiellement acté la fin des mandats de deux figures emblématiques de la gestion portuaire malgache. Christian Eddy Avellin, directeur général de la Société du Port à gestion autonome de Toamasina (Spat), et Niriko Rosalien Tsirenge, directeur général de la Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles (SMMC), ont été relevés de leurs fonctions.

À la tête du Spat depuis 2009, Christian Eddy Avellin quitte son poste après 16 années de direction. Remplaçant de Pierrot Botozaza, il s'était imposé comme un acteur majeur dans le développement et la gestion du Grand Port de Toamasina, pilotant notamment le projet d'extension du port, dont l'achèvement est prévu pour cette année.

De son côté, Niriko Rosalien Tsirenge, qui dirigeait la SMMC depuis août 2018, a également été relevé de ses fonctions. La SMMC assure le chargement, le déchargement et la gestion des marchandises non conteneurisées au port de Toamasina, jouant un rôle complémentaire mais distinct de celui du Spat. Avec près de 7 ans et 5 mois à la tête de cette société publique concessionnaire, Tsirenge quitte son poste après plusieurs années de gestion opérationnelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces décisions, prises simultanément par le Conseil des ministres, marquent un tournant dans la gouvernance portuaire de Toamasina, le principal port commercial de Madagascar, et ouvrent la voie à de nouveaux responsables pour poursuivre les projets stratégiques en cours.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.