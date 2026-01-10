Madagascar: Motocross / Saison 2026 - Huit courses se dérouleront en dehors de la capitale

Calendrier chargé. Vingt-et-une courses, dont cinq hors championnats, figurent dans le calendrier de la Fédération malgache de motocyclisme (FMaM) cette saison 2026.

Huit d'entre elles se dérouleront en dehors de la capitale, dont cinq pour le championnat MX et trois pour les courses d'endurance. Dix manches seront au programme du championnat de Madagascar de motocross MX cette année, ainsi que trois autres hors championnat. Elles vont s'étaler de janvier à décembre. Les trois premières se joueront à Ambohidava, et probablement sous la pluie.

Comme chaque année, le Grand Prix 100 % ouvrira la saison. La version 2026 se tiendra le 25 janvier, c'est-à-dire dans plus de deux semaines. La deuxième manche, le MX IMC de l'Iarivo Moto Club, aura lieu le 8 février et la troisième, le MX Kawasaki, le 8 mars. La quatrième manche sera la première en dehors de Tanà. Il s'agit du Grand Prix de l'Est qui se déroulera le 29 mars sur le circuit du Datsara Village à Toamasina. Retour dans la capitale pour la cinquième manche, le MX Discodin, qui se tiendra le 10 mai à Ambohidava.

50% dans les régions

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les quatre courses suivantes se disputeront dans les régions. Le Grand Prix d'Ilakaka est programmé le 28 juin, et le MX Manakara aura lieu le 30 août. Toamasina recevra une deuxième course, le MX Grand Prix 3MX, le 4 octobre. Et le King Of Bira se déroulera à Antsirabe le 6 décembre.

Comme chaque année, le MX Games bouclera en beauté la saison. L'édition 2026 aura lieu le 13 décembre à Ambohidava. Les trois courses hors championnat sont programmées la première le 19 juillet, la deuxième le 11 octobre et la troisième le 29 novembre. Pour les courses d'endurance, six manches comme l'an passé, figurent dans le calendrier du championnat.

Les trois premières se disputeront dans la capitale et ses alentours tandis que les trois autres dans les régions. La première manche, le CRAM Mahitsy ouvrira le bal le 22 février à Antanetibe Mahazaza. Le X-Country Sherco comptant pour la deuxième manche se déroulera le 19 avril et la troisième, le XC Acerbis prévue le 3 mai.

Les trois dernières manches de la saison se joueront dans les régions. Le X-Country Ambatondrazaka aura lieu le 16 mai, l'Endurance Mahajanga le 23 aout et le X-Country Mananjary le 31 octobre. Deux autres courses d'endurance hors championnat figurent également dans le calendrier de la saison notamment la prestigieuse 4H Honda, programmée les 14 et 15 mars, et « Madagascar Enduro Challenge » le 6 septembre.