Madagascar: Infrastructures - La voie rapide Tsarasaotra-Talata Volonondry s'étend sur 58 km

La voie rapide Tsarasaotra-Talata Volonondry, en passant par Ambohimanga, longue de 58 km, avait été présentée comme une autoroute. Les travaux de construction y sont toujours en cours.

La voie rapide partant de Tsarasaotra et reliant Ambohimanga à Talata Volonondry, initialement présentée comme une autoroute, s'étend sur une longueur totale de 58 km. À ce jour, les travaux de goudronnage s'arrêtent à l'intersection de la RN3. Selon une source auprès du ministère des Travaux publics, le calendrier initial du projet prévoyait l'achèvement de 80 km avant la fin de l'année 2025, mais cette échéance n'est plus d'actualité, la voie rapide devant désormais s'achever au kilomètre 58.

Toutefois, des changements sont intervenus dans la conduite du projet. « Ce n'est qu'après l'achèvement de ces 58 km que sera mise en place la véritable autoroute, conformément aux normes internationales », a indiqué hier une source auprès du ministère des Travaux publics. Selon cette même source, l'infrastructure déjà réalisée ne répond pas aux critères requis pour être qualifiée d'autoroute. « Il s'agit d'une voie rapide reliant Tsarasaotra, Ambohimanga et Talata Volonondry », précise-t-elle.

Effets positifs

La date de lancement des travaux de la future autoroute n'est pas encore définie. « La décision sera soumise à une concertation nationale et, une fois tranchée, elle sera appliquée », poursuit la source ministérielle.

Malgré son statut de voie rapide et non d'autoroute, l'infrastructure commence déjà à produire des effets positifs sur la circulation. Les habitants des zones concernées constatent une meilleure fluidité du trafic et une réduction des difficultés de déplacement.

Par ailleurs, un nouvel appel d'offres est prévu pour la réalisation de l'autoroute proprement dite, et les bailleurs de fonds seraient déjà prêts à accompagner le projet. Il est indiqué qu'une fois les 58 km de la voie rapide entièrement achevés, les financements nécessaires à la poursuite de l'autoroute seront débloqués.

Sur le terrain, les travaux se poursuivent. Lors de notre passage hier, plusieurs équipes d'ouvriers étaient mobilisées sur différents chantiers. Les interventions portent notamment sur la construction des bordures de routes, l'aménagement des dispositifs d'évacuation des eaux, dont les dalots, ainsi que sur des travaux de remblai destinés à stabiliser la plateforme routière.

Un incident est toutefois à signaler concernant un talus qui s'est récemment effondré à la suite de fortes pluies. Selon les informations recueillies sur place, l'éboulement est survenu il y a environ une semaine, en raison des intempéries. « Cela fait déjà trois jours que les travaux d'évacuation des terres éboulées sont en cours », explique un technicien affecté au chantier. Des mesures sont actuellement prises pour dégager la chaussée, tandis que des trottoirs seront aménagés de part et d'autre de la route. Dans ces secteurs, il est prévu que les talus soient bétonnés afin de prévenir de nouveaux glissements de terrain.