Afrique: Football / El Merrikh - Le club de Feno tient tête au leader Police FC

Dos à dos. Évoluant en première division rwandaise, Al Merrikh SC, club soudanais où évoluent les deux Barea Fenohasina Gilles Razafimaro et Nicolas Randriamanampisoa, tient tête, jeudi soir, au club favori et leader, Police FC. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1) à l'issue du temps réglementaire.

Les policiers ont ouvert la marque dès la 2e minute. La bande à Nicolas et Fenohasina, parmi les pièces maîtresses de l'équipe, a égalisé à la 52e minute. Le match comptait pour la 13e journée de la Premier League rwandaise. Al Merrikh SC poursuit ainsi son parcours sans défaite après la victoire 1-0 lundi contre Gasogi United, comptant pour la 12e journée, et le succès de 3-2 contre Musanze FC, vendredi. Feno compte quatre buts et quatre trophées d'« homme du match » depuis son arrivée, tandis que Nicolas vient de décrocher le trophée de « meilleur joueur » pour le mois de décembre.

Au classement provisoire, Al Merrikh SC, crédité de 29 points, conserve la troisième place derrière Police FC (33 points) et APR FC, accumulant 29 unités.