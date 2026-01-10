Madagascar: Pétanque / Expatriés - Les affaires de Zigle et Yves dérobées

Nouveau départ sombré. Les stars de la pétanque malgache, Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean-François Daniel Rakotondrainibe, dit « Zigle », ont été robés jeudi, le soir de leur arrivée dans l'Hexagone, à Vaulx-en-Velin, à Lyon. Ils se sont envolés pour la France mercredi afin de rejoindre leur nouveau club de Décines.

Leurs valises, contenant leurs effets personnels et, le plus grave, leurs documents importants, ont été volées dans leur voiture sur le parking du Carrefour. Sans tarder, Yves et Zigle, qui avaient signé un contrat de quatre ans avec Décines, disputeront leur première compétition ce week-end, le National de Tours en triplette, pour démarrer la saison 2026. Ils y vont côtoyer les élites non seulement françaises mais aussi européennes.

Yves est sacré vainqueur du Mondial La Marseillaise au mois d'août, vice-champion du Masters de pétanque en septembre, représentant malgache aux Jeux mondiaux de Chine en tête-à-tête et vainqueur des tournois estivaux de Saint-Bonnet-le-Château, de Saint-Symphorien-sur-Coise, du Mont Lyonnais et de Mulhouse. Zigle a été, quant à lui, champion du monde de tir de précision et vice-champion du monde en triplette en 2024, vice-champion du Masters en 2025, vainqueur de deux tournois estivaux à Roche-sur-Yon et du Grand Prix de Sens.