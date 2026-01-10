Madagascar: Grave accident sur la RN7 - Un garçon et sa soeur attendent une opération

Une semaine après l'accident mortel qui a coûté la vie à leurs parents, deux enfants, un garçon de 16 ans et sa soeur âgée de 20 ans, restent hospitalisés. Ils doivent subir mardi une intervention chirurgicale, les pieds pour le fils, les bras pour la fille.

Hier, un appel au don de sang de groupe O+ a circulé sur Facebook. La famille a finalement trouvé les donneurs nécessaires, selon une cousine des blessés.

Le drame s'est produit alors que la famille, en provenance d'Ihosy, se dirigeait à Antananarivo pour rendre visite aux grands-parents et leur présenter les voeux du Nouvel An. À Tsarafara, dans le district d'Antanifotsy, leur 4x4 noir a percuté un poids lourd juste après avoir dépassé un autre véhicule. Le père, au volant, est décédé lors de son transfert vers Ambatolampy. Sa femme, conduite à Antananarivo et admise au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, a elle aussi perdu la vie.

Leurs trois enfants, dont un cadet de 9 ans, et le frère de la femme, 32 ans, ont été pris en charge. Ces deux derniers ont déjà pu regagner leur domicile. Côté enquête, elle suit son cours.